　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安會受邀報告共諜案竟臨時缺席　黃國昌爆氣：吳釗燮心虛？

▲▼法務部長鄭銘謙 調查局長陳白立 立委黃國昌 質詢 共諜案 吳釗燮 立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌酸吳釗燮缺席因為心虛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國安會秘書長吳釗燮的愛將何仁傑涉共諜案遭收押，震驚各界，立法院司法及法制委員會今（21日）針對「共諜滲透進行檢討」專題報告，國安會應邀列席卻沒請假未到，引爆民眾黨立委黃國昌怒火，批吳釗燮耍官威、心虛，更要求召委吳宗憲依前例譴責。

立法院司法及法制委員會今日就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，並邀請司法院、法務部、國安會等行政部會列席，並備質詢。

今日應邀列席委員會的國安會秘書長吳釗燮並未到場，排案的國民黨召委吳宗憲說明，國安會沒有請假，但有人自稱國安會人員，拿了一個信封到他辦公室表示要請假，由於國安會未通知召委，所以他們辦公室拒收。

黃國昌指出，國安會秘書長吳釗燮親信涉及共諜洩密案，可以說是目前在國安案件中，層級、態樣最高、最嚴重，今天委員會在排這麼重要的報告下，國安會竟然半個人都沒有到場。他續指，國安會成立的組織法第8條明訂，國安會及其所屬的國安局是受立法院監督，法條白紙黑字寫得非常明確，若今天司法委員會針對這麼重要事項排報告，國安會不管是秘書長吳釗燮是心虛不敢來，還是怎麼樣，但半個人都沒來，難道國家安全會議組織法第8條是具文嗎？受立院監督是要怎麼監督？

吳宗憲也說，時任民進黨立委段宜康擔任召委時，有就國安會不到場嚴厲批判過，所以民進黨擔任召委時，也有對國安會不來有意見，且依過往紀錄上，顧立雄擔任國安會秘書長時，因公無法列席委員會是都有請假，不曉得顧立雄做得到，為什麼吳釗燮做不到。

黃國昌批評，2013年10月16日內政委員會由民進黨段宜康召委邀請國安會秘書長列席，當時由段宜康、李俊俋、陳其邁提案譴責國安會，這是基本上的國家法治問題，至於吳釗燮是否心虛不敢來是個人問題，既然如此，段宜康召委當時請議事人員聯絡，今天也請召委麻煩議事人員聯繫國安會。

隨後，吳宗憲表示已收到國安會回應稱「依憲政問題無法到場」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／邱瓈寬獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定
最猛金融股！　盤中勁揚8%
黃金飆天價刷新高！　銀樓老闆：股災畢業生錢進金市
黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起
高雄人超熱情！訂單排到明天　飯糰老闆舉牌鞠躬感謝
「網紅洋媳婦」猝逝！家人赴華奔喪　陸籍夫機場下跪道歉
台積電美國廠虧損143億！　南京廠大賺260億
飯糰店一早人潮爆滿！　1天份量「不到3hrs完售」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

明與朱立倫見面！黃國昌：盼賴清德也坐下來談　任何時間地點都可

諷綠選民像「邪教」愛投票惹議　徐巧芯滅火：我指側翼跟網軍

林佳龍：宏都拉斯白蝦產業瓦解　總統參選人表態想跟台灣恢復邦交

國安會受邀報告共諜案竟臨時缺席　黃國昌爆氣：吳釗燮心虛？

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

苗博雅喊「由她守護大安區」　羅智強轟吃相難看：意思是簡舒培閃邊

林佳龍：成立政風小組　調查何仁傑過去業務、接觸的人、洩密問題

朱立倫明與黃國昌會商國是　開砲「民進黨變成共產黨形狀」

藍民代「自首」推倒拒馬　劉世芳：僅傳喚朱立倫、謝龍介、楊智伃

藍拋倒閣　律師揭關鍵：賴總統可能讓國民黨吃全餐

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

明與朱立倫見面！黃國昌：盼賴清德也坐下來談　任何時間地點都可

諷綠選民像「邪教」愛投票惹議　徐巧芯滅火：我指側翼跟網軍

林佳龍：宏都拉斯白蝦產業瓦解　總統參選人表態想跟台灣恢復邦交

國安會受邀報告共諜案竟臨時缺席　黃國昌爆氣：吳釗燮心虛？

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

苗博雅喊「由她守護大安區」　羅智強轟吃相難看：意思是簡舒培閃邊

林佳龍：成立政風小組　調查何仁傑過去業務、接觸的人、洩密問題

朱立倫明與黃國昌會商國是　開砲「民進黨變成共產黨形狀」

藍民代「自首」推倒拒馬　劉世芳：僅傳喚朱立倫、謝龍介、楊智伃

藍拋倒閣　律師揭關鍵：賴總統可能讓國民黨吃全餐

台中高分院外半夜發生車禍　男自撞分隔島再撞凹路邊車

明與朱立倫見面！黃國昌：盼賴清德也坐下來談　任何時間地點都可

諷綠選民像「邪教」愛投票惹議　徐巧芯滅火：我指側翼跟網軍

毒癮戲太慘！李運慶自虐「鐵鏈鎖工廠」　70年資深演員心疼痛哭！

川普關稅效應！　外媒：台日韓投資「美液化天然氣計畫」

飯糰店被趕！他想起10年前「也遇惡房東」　被嗆：沒我你能賺錢嗎

快訊／2縣市亮「高溫黃色燈號」　上看36度

25年震8千次！東京灣暗藏「海底山」　日專家：首都圈恐7.0大地震

快訊／邱瓈寬纏訟8年獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

最猛金融股！台產擬配息2元+減資3成　每股領5元盤中勁揚8%

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

政治熱門新聞

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

民眾黨內盼426遊行　別有鍾小平、游淑慧

419凱道「顏值超頂」主持人：目光請放在二階罷免

陳水扁：不能意見不同就抹紅　惹怒民進黨支持者炎上

軍情局前局長驚曝　潛台共諜超過5000人

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

藍拋倒閣　律師揭關鍵：賴總統可能讓國民黨吃全餐

「罷免羅明才」領銜人吳柏瑋宣布退出

扁：清算非對付在野最好方法　媒體人認與賴清德高下立判

周玉蔻酸在野領袖峰會「半殘＋泡沫」

林佳龍：宏都拉斯白蝦產業瓦解　總統參選人表態想跟台灣恢復邦交

大巨蛋再漏水　白：又要不開罰？

苗博雅喊「由她守護大安區」　羅智強轟吃相難看：意思是簡舒培閃邊

學者喊話朱立倫一招降低大罷免傷害　「立即免除傅崐萁總召職務」

更多熱門

相關新聞

苗博雅喊「由她守護大安區」　羅智強轟吃相難看：意思是簡舒培閃邊

苗博雅喊「由她守護大安區」　羅智強轟吃相難看：意思是簡舒培閃邊

國民黨立委羅智強近日罷免二階連署達標，而民進黨議員簡舒培則持續猛打羅智強、北市議員苗博雅更喊出「罷掉羅智強，由她來『守護大安』」。對此，羅智強今（21日）表示，兩人都急著搶大安區立委，但苗博雅吃相比簡舒培更難看，苗博雅意思很清楚，簡舒培請閃邊，大安區只配我阿苗搶，但有沒有想過？去年簡舒培已經禮讓，苗博雅選輸了；現在好意思出來「守護大安」，這不是在欺負人嗎？

明與黃國昌會商國是　朱：民進黨變成共產黨

明與黃國昌會商國是　朱：民進黨變成共產黨

藍自首推倒拒馬　劉世芳：僅傳喚3人

藍自首推倒拒馬　劉世芳：僅傳喚3人

民眾黨內盼426遊行　別有鍾小平、游淑慧

民眾黨內盼426遊行　別有鍾小平、游淑慧

周玉蔻酸在野領袖峰會「半殘＋泡沫」

周玉蔻酸在野領袖峰會「半殘＋泡沫」

關鍵字：

國民黨國安會吳釗燮黃國昌吳宗憲

讀者迴響

熱門新聞

最新詐騙！　一堆人中招

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

紐時：川普將動手「改組國務院」

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

大愛劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工

飯糰店被砸要找新地點　高捷出手了

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

黃正杰媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

經典賽國手「20歲辣女友」IG解放！　他6字表達不滿

巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下周邊房產封口

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面