國安會受邀報告共諜案竟臨時缺席　黃國昌爆氣：吳釗燮心虛？

▲黃國昌酸吳釗燮缺席因為心虛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國安會秘書長吳釗燮的愛將何仁傑涉共諜案遭收押，震驚各界，立法院司法及法制委員會今（21日）針對「共諜滲透進行檢討」專題報告，國安會應邀列席卻沒請假未到，引爆民眾黨立委黃國昌怒火，批吳釗燮耍官威、心虛，更要求召委吳宗憲依前例譴責。

立法院司法及法制委員會今日就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，並邀請司法院、法務部、國安會等行政部會列席，並備質詢。

今日應邀列席委員會的國安會秘書長吳釗燮並未到場，排案的國民黨召委吳宗憲說明，國安會沒有請假，但有人自稱國安會人員，拿了一個信封到他辦公室表示要請假，由於國安會未通知召委，所以他們辦公室拒收。

黃國昌指出，國安會秘書長吳釗燮親信涉及共諜洩密案，可以說是目前在國安案件中，層級、態樣最高、最嚴重，今天委員會在排這麼重要的報告下，國安會竟然半個人都沒有到場。他續指，國安會成立的組織法第8條明訂，國安會及其所屬的國安局是受立法院監督，法條白紙黑字寫得非常明確，若今天司法委員會針對這麼重要事項排報告，國安會不管是秘書長吳釗燮是心虛不敢來，還是怎麼樣，但半個人都沒來，難道國家安全會議組織法第8條是具文嗎？受立院監督是要怎麼監督？

吳宗憲也說，時任民進黨立委段宜康擔任召委時，有就國安會不到場嚴厲批判過，所以民進黨擔任召委時，也有對國安會不來有意見，且依過往紀錄上，顧立雄擔任國安會秘書長時，因公無法列席委員會是都有請假，不曉得顧立雄做得到，為什麼吳釗燮做不到。

黃國昌批評，2013年10月16日內政委員會由民進黨段宜康召委邀請國安會秘書長列席，當時由段宜康、李俊俋、陳其邁提案譴責國安會，這是基本上的國家法治問題，至於吳釗燮是否心虛不敢來是個人問題，既然如此，段宜康召委當時請議事人員聯絡，今天也請召委麻煩議事人員聯繫國安會。

隨後，吳宗憲表示已收到國安會回應稱「依憲政問題無法到場」。