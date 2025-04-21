苗博雅喊「由她守護大安區」　羅智強轟吃相難看：意思是簡舒培閃邊

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強近日罷免二階連署達標，而民進黨議員簡舒培則持續猛打羅智強、北市議員苗博雅更喊出「罷掉羅智強，由她來『守護大安』」。對此，羅智強今（21日）表示，兩人都急著搶大安區立委，但苗博雅吃相比簡舒培更難看，苗博雅意思很清楚，簡舒培請閃邊，大安區只配我阿苗搶，但有沒有想過？去年簡舒培已經禮讓，苗博雅選輸了；現在好意思出來「守護大安」，這不是在欺負人嗎？



羅智強表示，最近，苗博雅與簡舒培這兩人，簡直就像草原上的鬣狗，盯上了大安區立委的位置，一邊流口水、一邊搞惡罷，不過，雖然同樣搶得難看，這兩人的手法還是略有不同。

羅智強表示，簡舒培是笨，造謠手法粗糙，張牙舞爪、毫不掩飾，目前已經抓到兩件明確事證，準備提告，合計總刑期可達十年。至於苗博雅，可以說高明，也可以說陰險，苗博雅慣用的伎倆，是「扭曲」。

羅智強舉例，比方說，苗博雅最近指控他發的文宣面紙沒附上服務電話，藉此暗示他不願提供選民服務。事實上，自己當選立委後，主力文宣一直是瓶裝水，而每瓶水上都清楚印有服務電話，這次的反惡罷面紙，只是短期策略性的輔助文宣，並非主力，沒附電話並不代表不願提供服務。

羅智強直言，苗博雅卻用這種枝微末節，玩弄「微抹黑」，試圖影射逃避責任，但現在是資通訊時代，要找到他的服務電話，無論是上網查詢還是問里長，易如反掌，若自己真想隱藏服務資訊，又怎會在主力文宣上大喇喇印上電話？

接著，羅智強提到，要說簡舒培是亂無章法耍大刀，愚昧至極，理當被告；那苗博雅，就是拿著扁鑽在背後捅刀，笑裡藏刀的聰明人，這種人格特質，也反映在苗博雅對「廢死」議題上的雙面嘴臉。

羅智強指出，馬英九政府執行死刑時，苗博雅罵政府「拿死囚的血暖民調」；賴清德政府上台後同樣執行死刑，卻立刻縮回去，啞口無言，被質疑時竟還能振振有詞地說「國家有更重要的事」，這種理直氣壯地背叛理念的能力，也算是一種人間極品了。

羅智強認為，雖然兩人都急著搶大安立委，說句實話，苗博雅的吃相比簡舒培更難看。畢竟，苗博雅去年才是羅智強的手下敗將，才剛輸選，轉頭就翻桌，才一年過去，現在馬上又來搶這席位。更誇張的是，苗博雅還大言不慚地說「罷掉羅智強，由她來『守護大安』」。意思很清楚，簡舒培請閃邊，大安區只配我阿苗搶！

羅智強說，但苗博雅有沒有想過？去年簡舒培禮讓參選大安立委，選輸了；現在好意思出來「守護大安」，這不是在欺負人嗎？而苗博雅這位高舉廢死大旗者，又是要守護什麼？守護死刑犯？踐踏被害者與他們的家屬嗎？

另外，羅智強也提到，說到選民服務，他分享一則令人啼笑皆非的新聞。如今在台灣，在野立委被各式各樣奇葩理由發動罷免，但大家知道罷免羅智強的理由有多奇葩嗎？大安區罷團列出的理由之一是「在地方如媽寶般，靠全區藍透透的五十多位里長抹粉」。

「看到這句話，我真的笑出聲」。羅智強表示，這還需要辯駁嗎？這根本是「高度肯定羅智強」！眾所周知，在台灣，里長最重視的三件事就是，服務、服務、服務。大安區有53位里長，如果自己沒在地方紮根、沒有把選民服務做到位，請問怎麼會有五十多位里長願意為他「抹粉」，讓他享有「媽寶級待遇」？

最後，羅智強強調，面對惡罷風暴，里長們一個個陪他深入各里、走透透、拜託選民。誰有在做服務？誰沒在做？最清楚的人，就是這群里長。

▼國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）