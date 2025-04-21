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美祭晶片輸中限制　專家警告：市場主導地位「拱手讓中國」

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲ 輝達H20晶片被納入川普政府新出口管制措施，營收將受衝擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府限制戰略晶片出口中國，試圖阻止北京發展高端科技，但專家警告，此舉恐怕反而刺激中國企業創新，令中國在全球半導體市場取得主導地位。

《法新社》報導，高德顧問公司（J. Gold Associates）分析師高德（Jack Gold）指出，美國政府此舉實際上等於「送給中國巨大勝利」，「一旦他們有了競爭力，就會開始在世界各地銷售，人們也會購買他們的晶片」。

矽谷半導體明星企業輝達（NVIDIA）及美國競爭對手超微（AMD）本周皆通報美國證券交易委員會（SEC），新的出口許可要求將對營收帶來重大衝擊。輝達估計損失高達55億美元，AMD則可能損失8億美元。

輝達指出，政府要求該公司旗下H20人工智慧（AI）晶片未來銷售至中國須取得出口許可，原因是擔心這些晶片可能被用於中國超級電腦。高德說明，這款晶片是為中國市場量身打造，旨在符合出口規定之下將功能最大化，如今卻因新規受阻。

AMD受影響的則是MI308 GPU，這是一款用於遊戲與AI的高效能晶片。該公司也坦言，無法保證能夠取得出口許可。

獨立科技分析師恩德勒（Rob Enderle）預測，以華為為首的中國晶片業者將加速奪取市場領先地位，「這對中國來說是天賜良機，因為他們正加強發展自己的微處理器業務」，「這將是使美國快速交出微處理器及圖形處理器領域領導地位的一種方式」。

高德也指出，中國政府有足夠資源與動力支持晶片產業，儘管川普可能認為可透過施壓他人達成目標，但「世界經濟不是這樣運作的」，川普關稅反而疏遠盟友，促使他們轉向中國尋求晶片供應，將對美國業者競爭力構成實質威脅，總部設於海外的企業反而更具競爭力。

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