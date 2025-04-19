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藍還是綠？科學家首次發現「新顏色」　人眼從未見過

美國加州「死亡谷」一道彩虹。(圖／達志影像／美聯社)

▲ 科學家聲稱發現人類肉眼從未見過的顏色。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科學家近日宣布，發現一種人類從未見過的全新顏色「olo」，引發學界關注。這項研究透過雷射精準刺激視網膜內的感光細胞，令5名受試者看見這種只能靠科技手段產生的顏色，但無法以任何螢幕或圖像呈現。

根據《衛報》，這支研究團隊來自加州大學柏克萊分校，利用雷射脈衝直接刺激視網膜中的M型錐體細胞，突破人眼自然感知範圍。受試者稱這種顏色為藍綠色，但研究人員稱其飽和度極高，體驗令人震撼，僅有透過實驗條件下的視覺刺激才能產生。

這種顏色被命名為「olo」，名稱源自二進位碼「010」，象徵L、M及S共3種視錐細胞中，僅有M型細胞被啟動。這種方式在自然界中不可能發生，因為沒有自然光源能單獨刺激M型細胞，雷射技術則能精準針對M型細胞發出微小光束。

這項成果18日發表於《科學前緣》（Science Advances）期刊，研究人員指出，即便使用最先進的顯示器或VR設備，也無法重現olo的真實色彩，只能提供相似但失真的類似版本。

但有專家提出質疑，英國倫敦大學聖喬治學院視覺科學家巴伯（John Barbur）認為這並非真正的新顏色，只是單獨刺激M型細胞時才會在紅綠色機制正常的受試者中產生的高飽和度綠色現象，研究價值有限。

儘管如此，研究團隊仍看好其潛力，將這項技術依《綠野仙蹤》中翡翠之城（Emerald City）的概念命名為「奧茲視覺」（Oz vision），未來可望應用於診斷與治療色盲、視網膜退化等視力相關疾病。

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