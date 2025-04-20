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合歡山聯合淨山！利用高難度垂降技術　135人清出900公斤垃圾

▲▼太管處攜手林業及自然保育署南投分署及花蓮分署等單位進行合歡山聯合淨山活動。（圖／太管處提供，下同）

▲太管處攜手林業及自然保育署南投分署及花蓮分署等單位進行合歡山聯合淨山活動。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為維護合歡山區的美麗景觀及宣導環境保育觀念，4月19日由太魯閣國家公園管理處攜手林業及自然保育署南投分署、林業及自然保育署花蓮分署等單位共動員135人在合歡山區舉辦聯合淨山活動。

19日一早來自各單位的員工、志工們，分組前往大禹嶺、小風口、石門山、昆陽、武嶺等地進行淨山活動，當日一早雖然雲層偏厚，但上天眷顧天氣逐漸轉晴，參與淨山的伙伴不畏山徑崎嶇與高山的強風，帶著好心情努力清理垃圾，不時從帶刺的高山薔薇叢中挖出飲料罐或追著被風吹跑的塑膠袋或將停車場周邊的煙蒂、果皮一一撿拾出來，在活動的伙伴同心協力下，還將好幾個隱沒在陡峭邊坡草叢中的大鐵桶艱辛的利用繩索拖曳到公路上，載送到集合點，最後總共清理出200多包約900公斤重的垃圾。

▲▼太管處攜手林業及自然保育署南投分署及花蓮分署等單位進行合歡山聯合淨山活動。（圖／太管處提供，下同）

合歡山位處高山地區，一般民眾覺得橘子皮、香蕉皮、廚餘等回歸大地可分解腐爛，認為「亂丟應該沒關係」，但到高山環境，低溫如同冷藏冰箱，隨意丟棄果皮、廚餘不僅造成環境髒亂，還可能危害野生動物，請民眾不要以郊山健行的習慣來看待高山地區。

太管處特別感謝台灣承諾公益協會的成員，特別從全台各地前來支援，利用專業安全的垂降技術，協助清理被強風吹到陡峭岩壁的垃圾，以及掉落公路下方遠處的大鐵桶。清理垃圾的辛苦，也讓現場參與淨山活動的伙伴認知，高山地區處處有危險地形，要撿拾到懸崖峭壁的垃圾十分困難與危險，因此呼籲平時來高山遊憩的民眾更應謹慎，勿任意丟棄垃圾。

▲▼太管處攜手林業及自然保育署南投分署及花蓮分署等單位進行合歡山聯合淨山活動。（圖／太管處提供，下同）

▲▼志工利用專業配備以高難度垂降方式，協助清出人跡罕至處的垃圾。

現在正值合歡山杜鵑花季遊客眾多，看到淨山人員辛苦地撿拾垃圾，有民眾友善的說：這些乾糧是我們的一點心意！更有一些健行的山友也一起加入淨山的行列，太魯閣國家公園管理處特別呼籲，美麗的山林需要大家一起來維護，遊客在享受美麗景色的同時，除了不隨意丟棄果皮、垃圾外，希望也能將發現的垃圾隨手撿拾並攜帶下山，一起珍惜這個美麗而珍貴的自然環境。

▲▼太管處攜手林業及自然保育署南投分署及花蓮分署等單位進行合歡山聯合淨山活動。（圖／太管處提供，下同）

太管處表示，經過多年許多團隊持續不斷地辦理淨山活動以及環境教育宣導，山區環境已較往年明顯改善，但每逢花季、雪季、暑期或連續假期大批遊客湧入合歡山區時，部分遊客仍有隨地丟棄煙蒂、垃圾的情形，使高山優美景緻遭到破壞。

▲▼太管處攜手林業及自然保育署南投分署及花蓮分署等單位進行合歡山聯合淨山活動。（圖／太管處提供，下同）

為了加強宣導環境保育觀念，太魯閣國家公園每年皆聯合合歡山地區相關單位辦理淨山活動，不僅是為了要讓合歡山更乾淨，降低垃圾對生態環境的衝擊，更重要的是要加強民眾對高山生態環境維護以及保育認知。以身體力行的方式表達對環境的愛與關懷，為保護合歡山的自然生態環境盡一份心力。

▲▼太管處攜手林業及自然保育署南投分署及花蓮分署等單位進行合歡山聯合淨山活動。（圖／太管處提供，下同）

▲總共出動135人，清出200多包重達900公斤的垃圾。

參與聯合淨山活動團體包括交通部公路總局第四區養護工程分局太魯閣工務段、陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心、內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊、生物多樣性研究所合歡山研究中心、南投縣清境觀光發展協會、社團法人臺灣承諾公益協會、歐特儀股份有限公司、德路固商行等單位。
 

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