　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克親上火線！直言中國稀土限制沒殺傷力「到處都是」

▲▼ 美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）直言中國的限制措施「實際意義不大」。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

在美中貿易關係日益緊張之際，中國近日宣布加強對部分稀土金屬的出口管制，掀起國際關注。對此，全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開發表看法，直指中國的限制措施「實際意義不大」，因為稀土並非真正稀有，關鍵在於冶煉技術與工業規模。

馬斯克在社群平台X上指出，許多人誤以為稀土礦藏稀缺，實際上這些元素遍布全球。他強調，問題不在於資源的取得，而是「如何有效提煉稀土金屬，以及製造高效磁鐵的能力」，這才是掌握產業命脈的關鍵。

稀土元素泛指17種金屬，廣泛應用於電動車馬達、國防科技、電子設備及潔淨能源等產業。目前全球超過九成的稀土提煉作業集中在中國，使其在國際供應鏈中擁有壟斷性地位。

馬斯克認為，中國的優勢在於其龐大的重工業體系，能以規模化方式處理稀土，而這正是西方國家長期忽視的弱點。他指出，美國雖曾試圖重建本土的稀土供應鏈，但由於環保法規嚴格與成本高昂，使得開採與冶煉規模無法擴大，至今依賴中國供應的情況仍未改善。

分析人士指出，中國的出口管制雖可能短期內衝擊特定產業供應，但從馬斯克的觀點來看，真正挑戰在於西方能否補齊產業鏈缺口，重拾對稀土冶煉技術與產能的掌控權。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃呂錦茹4人深夜移送北檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克親上火線！直言中國稀土限制沒殺傷力「到處都是」

川普痛罵鮑威爾「一再拖延又犯錯」：解雇得太慢了

「假裝失語」詐領補助16年！女被問路露餡　恐遭追討數百萬津貼

俄10萬人戰死　烏官員：北韓士兵恐進入烏克蘭作戰

川普關稅「讓台灣更安全」？　專家曝1關鍵：降低北京犯台可能性

泰14歲少女「遭10男連續性侵」！丟包加油站　她崩潰求助

年薪至少260萬！美媒列9個高薪職缺　新鮮人也能勝任

出國度假犯1簡單錯誤　女落地發現行李「被送到其他國家」崩潰

印度人妻「跟女兒未婚夫」私奔！　崩潰喊：我就是要嫁給他

醫師竟是殺人魔！　德15名安寧病患「遭冷血注藥」躺床斷氣

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【泰格與雪兒】短篇朋友問這什麼問題

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

【耳朵懷孕】車上深情合唱《我還是愛著你》　男副歌飆高音太猛啦！

馬斯克親上火線！直言中國稀土限制沒殺傷力「到處都是」

川普痛罵鮑威爾「一再拖延又犯錯」：解雇得太慢了

「假裝失語」詐領補助16年！女被問路露餡　恐遭追討數百萬津貼

俄10萬人戰死　烏官員：北韓士兵恐進入烏克蘭作戰

川普關稅「讓台灣更安全」？　專家曝1關鍵：降低北京犯台可能性

泰14歲少女「遭10男連續性侵」！丟包加油站　她崩潰求助

年薪至少260萬！美媒列9個高薪職缺　新鮮人也能勝任

出國度假犯1簡單錯誤　女落地發現行李「被送到其他國家」崩潰

印度人妻「跟女兒未婚夫」私奔！　崩潰喊：我就是要嫁給他

醫師竟是殺人魔！　德15名安寧病患「遭冷血注藥」躺床斷氣

33億人民幣票房神片《抓娃娃》揭幕　易烊千璽、鄧超七佳作來台放映

大稻埕本草派對快閃2天！神秘音療、做解憂瓶　龍潭有南洋風野餐

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

國際熱門新聞

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

泰14歲少女「遭10男連續性侵」！

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

即／陸男砍蘇州日本母子！昨執行死刑

川普爆要求談判國圍堵中國　徵二級關稅

即／美日關稅談判結束　川普：大有進展

「兔子撞飛機引擎」空中起火　航班緊急降落

AI解決人力荒　比爾蓋茲：這2種職業恐被取代

潑水節太嗨！27歲泰女「下體滑出嬰兒」

川普吹牛坐收20億美元關稅！美海關打臉

中美談判卡關主因　北京列3條件不退讓

更多熱門

相關新聞

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

美國億萬富翁伊隆馬斯克3月曾被爆出計畫聽取美軍對中國大陸軍事簡報的消息，在這件事情曝光後，總統川普否認相關消息。如今最新內幕曝光，其實是川普親自下令取消讓馬斯克聽取簡報，還飆髒話「他X的伊隆在那裡幹嘛？」

陸海關截獲稀土走私！偽裝「焊錫膏」出口 禁運管治下藏巨大利益

陸海關截獲稀土走私！偽裝「焊錫膏」出口 禁運管治下藏巨大利益

川普下令調查關鍵礦產　關稅恐再+1

川普下令調查關鍵礦產　關稅恐再+1

中國管制7類中重稀土出口 央視：精準打擊！扼住美87%軍工命脈

中國管制7類中重稀土出口 央視：精準打擊！扼住美87%軍工命脈

川普關稅掀貿易巨浪　勤業教4招避免衰捲「洗產地」風波

川普關稅掀貿易巨浪　勤業教4招避免衰捲「洗產地」風波

關鍵字：

稀土中美貿易馬斯克全球供應鏈產業挑戰

讀者迴響

熱門新聞

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

批賴瘋狂獨裁　朱：所有黨公職今晚北檢見

高鐵過站未停！駕駛連犯2離譜錯誤…被帶去驗尿

美對台課32%關稅！卓榮泰「差點昏倒」　880億支持方案21日公布

柯文哲放話硬碟全公開　檢設「黃線」避散佈猥褻影像

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

還有強冷空氣　2波鋒面「全台雨最大」地區曝

賀瓏緊急取消演出！好友天殘生日驟逝　「喜劇圈痛失2演員」薩泰爾發聲

霧峰林家後代出手　馮媛甄豪門尪挺罷藍：親送連署書

快訊／頻涉連署造假！　藍北市黨部遭搜索

中國車展女狂吸群男手指？　真相曝光

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

TOYOTA湯爪車主再創160萬公里

川普爆要求談判國圍堵中國　徵二級關稅

即／碳佐麻里食物中毒增至18人　延長停業到4／21

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面