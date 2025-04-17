馬斯克親上火線！直言中國稀土限制沒殺傷力「到處都是」

▲馬斯克（Elon Musk）直言中國的限制措施「實際意義不大」。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

在美中貿易關係日益緊張之際，中國近日宣布加強對部分稀土金屬的出口管制，掀起國際關注。對此，全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開發表看法，直指中國的限制措施「實際意義不大」，因為稀土並非真正稀有，關鍵在於冶煉技術與工業規模。

馬斯克在社群平台X上指出，許多人誤以為稀土礦藏稀缺，實際上這些元素遍布全球。他強調，問題不在於資源的取得，而是「如何有效提煉稀土金屬，以及製造高效磁鐵的能力」，這才是掌握產業命脈的關鍵。

稀土元素泛指17種金屬，廣泛應用於電動車馬達、國防科技、電子設備及潔淨能源等產業。目前全球超過九成的稀土提煉作業集中在中國，使其在國際供應鏈中擁有壟斷性地位。

馬斯克認為，中國的優勢在於其龐大的重工業體系，能以規模化方式處理稀土，而這正是西方國家長期忽視的弱點。他指出，美國雖曾試圖重建本土的稀土供應鏈，但由於環保法規嚴格與成本高昂，使得開採與冶煉規模無法擴大，至今依賴中國供應的情況仍未改善。

分析人士指出，中國的出口管制雖可能短期內衝擊特定產業供應，但從馬斯克的觀點來看，真正挑戰在於西方能否補齊產業鏈缺口，重拾對稀土冶煉技術與產能的掌控權。

