供應鏈危機讓川普怕了？　傳成立「特別小組」因應對中關稅

▲ 川普對中國祭出高額關稅，中國也不甘示弱。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中關稅戰持續升溫，川普政府傳出正考慮成立特別工作小組，因應對中國課徵高額關稅帶來的供應鏈緊張。消息人士說明，若與北京的談判無法取得突破，這支小組將緊急啟動處理，成員包括多名高層官員。

CBS援引知情人士說法報導，特別工作小組目前尚未定案，但可能由副總統范斯（J.D. Vance）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）、經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人組成。

一名官員透露，為因應即將實施的關稅措施，政府開始準備面對供應鏈緊張已有一段時間。白宮與北京互相徵收對等關稅與報復性關稅後，預料包括藥品、半導體、電子設備及關鍵礦物都可能面臨供應壓力。

川普宣布對中國商品徵收達145%的關稅，北京隨即反制。這是川普對數十多國祭出的對等關稅政策一部分，儘管部分非針對中國的關稅已暫緩90天，這項政策仍震驚投資人，引發對通膨及經濟放緩的憂慮。