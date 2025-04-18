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川普將對中國製船隻「徵港口費」　陸外交部再強調：損人害己

▲中國外交部發言人林劍再次強調，美國的做法損人害己。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍再次強調，美國的做法損人害己。（圖／翻攝中國外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普17日宣布，將對中國製造，和由中國營運並停靠美國港口的船隻，徵收額外的「港口費」。中國外交部發言人林劍18日在舉行例行記者會上，對此再次強調，美方加徵關稅的行為「損人害己」。

彭博社記者對此向林劍提問，「外交部對此有何評論？」林劍表示，「我們先前已經就有關問題多次闡明了我們的立場。」

林劍重申，「徵收港口費、對貨物的裝卸設備加徵關稅等措施損人害己，既推高了全球的海運成本，擾亂了全球產供鏈的穩定，也會增加美國國內的通膨壓力，損害美國消費者和企業的利益，最終也無法振興美國的造船業。」

林劍強調，「我們敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤的做法，中國將採取必要的措施捍衛自身的合法權益。」

▲。（示意圖／CFP）

▲收費基準依船隻淨噸位或卸櫃量計算。（示意圖／CFP）

美國貿易代表辦公室（USTR）17日公布於《聯邦公報》的方案，對中國製造船舶額收取的港口費，改採取每次航程僅收取一次，而非原先提案的每彎靠一個港口計費一次。

新規將於10月14日上路，收費基準依船隻淨噸位或卸櫃量計算，每艘船一年最多收取6次。中國製造並由中國企業持有的船隻每噸收費50美元，未來3年每年調漲30美元；若淨噸位金額較高，則每個貨櫃收費120美元，3年後調漲至250美元。非中國企業擁有的中國製船舶則收取每噸18美元費用，未來3年每年增加5美元。

這項措施排除美國國內港口間航線及開往加勒比海、美屬地區的船舶，美加兩國在五大湖航運的船隻也獲得豁免。美國航運業者如Matson及Seaboard Marine等不受影響，抵美載運出口貨物的空船也不需繳費。

目前三大海運聯盟當中以海洋聯盟的陸製船最多，因為中遠海運與東方海外船隻擁有最多陸製船，估計所受的衝擊也最大。

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