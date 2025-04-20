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川普親上美日談判細節曝！送紅帽收吉祥物　網傻眼：全是中國製

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往白宮，美國總統川普參與美日關稅談判。（圖／達志影像）

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往白宮，美國總統川普參與美日關稅談判。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著美國川普政府公布「對等關稅」政策，不僅向所有進口品課徵10%關稅，月初更針對所有進口車一律追加徵收25%關稅，嚴重影響日本維繫經濟命脈的核心產業。對此，日本派出經濟再生擔當大臣赤澤亮正赴美談判，美國總統川普則在白宮參與談判，雙方互贈禮品。不過，眼尖的專家發現，這些禮品全都是中國製。

根據《日本放送協會》、《日刊體育》，赤澤亮正赴美與美國財政部長班森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行談判，18日結束第一次日美談判後，從美國華府返回日本，向日本首相石破茂彙報談判結果，並在由自民黨內所主持的網路節目上完整還原和川普進行談判時的細節，包括得知川普突然宣布親自參與談判時的反應。

赤澤亮正回憶，「我是在完全不知情（川普宣布親自出席美日談判）的情況下搭機赴美。在機艙內，外務省和經濟產業省的官員們穿著睡衣、飛步趕來，正當我心想到底發生什麼事時，他們給我看手機裡的內容，表示川普總統在社群平台上證實，他將會親自出席談判。那時候我非常驚訝。」

赤澤亮正透露，川普在談判時手邊擺著較不顯眼的筆記，且一邊瞄著筆記、一邊發言。

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正訪問白宮，與美國總統川普互贈見面禮。（圖／達志影像）

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正訪問白宮，與美國總統川普互贈見面禮。（圖／達志影像）

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正訪問白宮，與美國總統川普互贈見面禮。（圖／達志影像）

赤澤亮正也還原他與川普互贈禮品的經過。據悉，川普致贈給他一頂寫著競選口號「讓美國再次偉大」（MAKE AMERICA GREAT AGAIN）的紅色MEGA帽，而赤澤亮正則是配合2025大阪關西世博的宣傳，送川普大阪世博的官方吉祥物「脈脈」玩偶和金色存錢筒。

赤澤亮正表示，「（12日）我前往出席萬博開幕典禮，剛好看到只有在現場販售的金色脈脈存錢筒，因為聽說川普總統喜歡金色，所以我就立刻決定購買，並且打算在談判時囑託班森特、葛里爾將存錢筒交給川普總統，希望川普總統有機會可以造訪世博。不過，我萬萬沒有想到，川普總統竟然會親自出席談判。」

不過，眼尖的網友們卻發現，川普致贈的MEGA帽子以及赤澤亮正致贈的大阪世博紀念品，全部都是「中國製造」，對於川普政府推行的對等關稅而言相當諷刺。

▲▼2025大阪關西世博販售吉祥物商品的產地幾乎標示為中國。（圖／翻攝自大阪世博官網）

▲2025大阪關西世博販售吉祥物商品的產地幾乎標示為中國。（圖／翻攝自大阪世博官網）

日本自民黨參議員佐藤正久便在社群平台X發文，指出包括MEGA帽子在內的川普商品全部是中國製造。網友haruo也提到，川普紅色MEGA帽疑似是中國製，且在台灣也以新台幣167元（700日圓）販售，不過幾乎沒有人願意購買。

記者實際查詢2025大阪關西世博官網，查詢販售商品的詳細資訊，發現包括脈脈玩偶與存錢筒的產地（原產國）幾乎清一色標註「中國」。

另外，根據日媒《朝日新聞》，日本政府多名關係人士透露，川普在談判時針對駐日美軍軍費分攤問題，當場向赤澤亮正表達不滿，認為日本所負擔的軍費根本嚴重不足。

►川普親上談判桌！批日審車太嚴　日本擬鬆綁美車進口換撤關稅

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