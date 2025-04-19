川普親上談判桌！批日審車太嚴　日本擬鬆綁美車進口換撤關稅

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮生前往白宮，美國總統川普參與美日關稅談判。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

針對美國川普政府的對等關稅政策，日本派出經濟再生擔當大臣赤澤亮生前往華府談判，並在白宮由美國總統川普參與談判過程。事後，美國認為日本對於美國進口車的安全規範過於嚴格，形成「非關稅壁壘」，使得在日本路上行駛的美製車輛過少。對此，日本政府考慮簡化審驗程序。

根據日媒《朝日新聞》，日本政府正在考慮鬆綁對於美製進口車的審查規範，作為日方在談判上要求美國取消汽車關稅的籌碼之一。因為美國川普政府在談判中明確指出，日本國內對於美製進口車審驗程序過於嚴苛，形成「非關稅壁壘」，導致與日本出口至美國販售的車輛相比，在日本國內行駛的美製車輛過於稀少。

日本政府多名關係人士指出，美國從本月3日起針對所有進口車一律追加徵收25%關稅，並從5日起針對幾乎所有進口物品課徵10%關稅，日本在談判中以日本企業在美國的龐大金額投資、為當地創造工作機會為由，向美方要求將日本排除在追加課徵關稅的國家名單之外。

赤澤亮生18日結束第一次的日美談判，並從美國返回日本，向日本首相石破茂彙報談判結果。石破茂表示，為了在下一次的談判中取得具體成果，政府內部將加速調整相關政策。

報導指出，若要在日本國內販售車輛，每一種車款都必須符合多個安全規範與標準，且必須取得日本國內大量生產汽車與引擎時所需的「型式指定」，然而在美國符合美國安全標準的美製車輛被出口至日本時，又必須在日本進一步接受檢驗，美國政府認為此舉形成非關稅壁壘。

另外，日本針對歐洲進口車，先前已經實施統一檢查項目、簡化流程機制，因此日本政府正考慮進一步擴大對美國進口車輛的檢查項目精簡化，儘管仍尚未達到歐洲進口車的程度。