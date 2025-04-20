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中國壟斷全球92%稀土　美儲備只剩半年！iPhone、F-35生產拉警報

▲▼ 礦,礦場,稀土。（圖／cfp）

▲中國限制稀土出口，令美國科技與軍武產業的生產面臨危機。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美中貿易戰升溫，中國對稀土出口實施管制，重擊美國高科技與軍工產業命脈。面對全球92%稀土精煉掌握在中國手中，專家警告，稀土儲備只剩約半年的美國，一旦被中國全面禁止稀土出口，恐將迅速陷技術癱瘓風險。

據CNN報導，稀土是製造現代科技產品的關鍵材料，小至智慧型手機iPhone，大至軍用戰機F-35，都需要稀土才能製作其中的重要零件。換言之，稀土實際上支撐著整個現代科技體系的運作。美國五角大廈指出，一架F-35戰機約需使用900磅稀土材料；艾布拉姆斯戰車與海軍艦艇也需要稀土。

然而，全球稀土供應鏈卻高度依賴中國。國際能源署數據指出，中國精煉了全球約92%的稀土，幾乎壟斷了整個稀土供應鏈。川普政府也承認，這種依賴對美國國安、國防、經濟穩定造成潛在風險。

自美國4月頒布新關稅政策後，中國便以「維護國家安全與履行國際防擴散義務」為由，宣布對7種稀土實施出口管制。此舉被視為中國針對美國關稅行動的強烈回應，意圖藉此控制美方在重要資源上的命脈。

目前，美國只有加州一座稀土礦場正在運營，官方囤積的稀土儲備也只有區區6個月，因此一旦中國決定全面中斷稀土供應，美方之後恐將面臨生產中斷與技術癱瘓的風險。美國國防部早在2020年便投入逾4億美元（約新台幣130億元）打造國內稀土供應鏈，不過專家警告，重建產業需時多年且投資龐大，恐怕難以救急。

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