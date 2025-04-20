諾貝爾獎得主發聲！　900人連署「反川普關稅」警告：會自作自受

▲ 川普暫緩對多數國家的對等關稅90天，對中國則是一再加碼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普關稅政策不僅令國際譁然，也引發學界猛烈批評。數十名經濟學者聯合簽署「反關稅宣言」，批評川普政府誤判，恐怕使國家陷入「自找的經濟衰退」。其中包括2名諾貝爾經濟學獎得主，強調這項政策背離經濟自由原則。

《商業內幕》報導，這份公開信指出，川普貿易政策出自於對一般民眾經濟狀況的錯誤理解，反而會導致物價上漲及自我造成的經濟衰退風險，美國勞工將首當其衝。信中強調，擁護者稱其為「經濟解放」，實際上卻顛覆自由貿易帶來的繁榮。

反關稅聲明截至19日下午已有近900人簽署，包括諾貝爾經濟學獎得主詹姆士・赫克曼（James Heckman）、弗農・史密斯（Vernon Smith），以及前德州共和黨參議員菲爾．格萊姆（Phil Gramm）、小布希時代白宮經濟顧問委員會主席曼修（N.Gregory Mankiw）等多名知名經濟學者。

聲明痛批川普對等關稅政策，「美國威脅對他國徵收的『對等』關稅稅率是用一種錯誤且臨時拼湊的公式計算，沒有任何經濟現實依據。」儘管如此，簽署人仍表達樂觀態度，認為健全經濟原則與歷史經驗終將戰勝目前的保護主義迷思。白宮對此尚未回應。

川普回鍋以來大力推動關稅政策，4月2日「解放日」宣布對多國進口商品加徵新關稅，一周後又暫緩部分高額關稅90天。儘管部分科技產品獲得豁免，但美方已表明「豁免只是暫時」，政策反覆無常引發股票及證券市場震盪。