「0050、台積電」他求撿便宜　PTT炸鍋喊：該出1檔ETF了

▲原PO求問，「該買0050還是台積電？」（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

金管會指出，本周台股仍走跌，但跌幅0.68%已經比前一周8.31%大幅縮小。而明（21日）台股走勢依舊讓投資人神經緊繃，有網友好奇詢問「接下來該買0050還是台積電？」文章引發網友拋出新想法，「應該出一個『關稅抗性成長50』的ETF」、「出個抗關稅50阿」。

一名網友在PTT表示，最近台股波動劇烈，可能有機會買到不錯的入場點位，坦言他正在猶豫要買0050還是台積電，前者主要是分散風險，但又怕台積電因為美國政策介入，未來變數過多，讓他忍不住問大家「還是其實兩者都一樣沒差呢？」

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底下網友熱議，「買GG阿，其他都會被關稅影響」、「想要大賺大賠就買台積電，想要穩穩賺就買0050」、「台積吧，台灣被賣了，台積可能還在」、「想要大賺大賠就買台積電，想要穩穩賺就買0050」、「以前我會買0050，現在會買2330」、「0050、2330，TSM都買，怎麼輸」。

也有人曝其他操作策略，「台積電零股慢慢撿，搭配00878分批買」、「00713質押、再質押元大台灣50正2，真心不騙」、「說了好多次，問就是正2」、「買貨櫃三雄啊！水手起飛」。

還有網友直呼，「應該出一個『關稅抗性成長50』的ETF」、「出個抗關稅50阿」、「看到這個我就知道明天該出清台積了」、「別買，川普沒下地獄前都先現金為王」、「先別買，等川普玩完」。