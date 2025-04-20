「不能自己生病讓別人吃藥」　陸大使以中醫理論喻貿易戰

▲大陸駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝大陸駐美國大使館官網）

記者陳冠宇／綜合報導

中美貿易戰未歇，大陸駐美國大使謝鋒以中醫藥比喻中美關係與貿易戰，稱不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不能病急亂投醫、自己生病讓別人吃藥。他還說，全球產供鏈梗阻，將導致各國商品短缺、物價飆升，治本之策是行氣血、通經絡，讓世界經濟之水流起來、活起來。

謝鋒19日在美國出席中醫藥文化開放日，儘管是文化活動，但是卻飄出濃濃的政治味。謝鋒致詞時，以中醫藥比喻當今的中美關係，處處劍指華盛頓與貿易戰。

「中醫藥標本兼治、固本培元的理論精髓，為走出關稅戰、貿易戰提供了有益借鑑」，謝鋒表示，中醫講「治病必求於本」，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不能病急亂投醫、自己生病讓別人吃藥，而應該正視自己的問題，找準病灶、開對藥方。

謝鋒提到，世界經濟增長進入瓶頸期，癥結在於增長動能不足，不能只顧眼下爭搶存量，而應著眼長遠做大「蛋糕」。中醫也講「通則不痛，痛則不通」。全球化、互聯互通、優勢互補是世界過去幾十年繁榮的基礎，也是各國持續共同發展的必由之路。

謝鋒續指，將相互依存武器化只會自我孤立、損人害己，高築關稅壁壘勢必引發國際經貿氣滯血瘀，顛覆世界經濟健康發展，「史慕特－霍利關稅法案」（The Smoot-Hawley Tariff Act）加劇大蕭條的殷鑑不遠。

「大河沒水小河乾」，謝鋒說，全球產供鏈梗阻，將導致各國商品短缺、物價飆升，傷害各方切身福祉，治本之策是行氣血、通經絡，讓世界經濟之水流起來、活起來。

他指出，中醫藥陰陽平衡、調和致中的博大智慧，為中美人民增進理解、求同存異提供了正確思路。地球容得下中美兩國，應該和平共存而不是迎頭相撞，彼此成就而不是兩敗俱傷。

謝鋒強調，中國堅決反對任何形式的關稅戰、貿易戰，這不僅僅是維護中國的國家利益和民族尊嚴，也是捍衛國際經貿秩序和國際公平正義。如果別的國家把關稅戰、貿易戰強加於中國，「我們將勇敢面對、堅決反制」。