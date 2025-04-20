美中對話卡關內幕曝光　川普1堅持讓貿易戰「降溫無望」

▲川普堅持親自與習近平磋商關稅協議，讓2國的貿易戰在短期內停火無望，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普聲稱，美中將在3、4周內就關稅問題達成協議，卻排除了幕僚外交與非正式接觸，堅持親自與中國國家主席習近平會談。外媒認為，川普此舉將導致雙方溝通陷入僵局，北京方面則未對川普的要求作出回應，並轉向加強與東南亞國家的聯繫，令美中貿易緊張局勢短期內無望緩解。

政治新聞網站Politco引述多位美國前高官與業界人士指出，川普拒絕授權白宮代表與北京官員談判，美國參議院至今也尚未通過川普的駐中國大使人選，加上政府也未任命談判特使，白宮更未與中國大使館聯繫或展開具體外交工作，導致雙方溝通陷入停滯。

在歐巴馬時期擔任白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任的何瑞恩（Ryan Hass）直言，美中之間的非正式交流渠道之所以出現問題，是因為川普根本不希望這些管道發揮作用，「川普希望仿效他與俄羅斯總統普丁的模式，親自與習近平對話，因此他不願授權其他人代為協商。」

白宮發言人堅稱，幕僚層級仍與北京保持接觸，但未證實是否採用後門外交。有分析認為，川普不願透過非正式管道傳遞訊息，限制了潛在的協商空間，導致中國領導階層對美方意圖感到疑慮。北京方面也擔心中方若在無準備的情況下出席峰會，習近平恐在公開場合受辱，讓澤倫斯基事件再次上演。

最近，中國任命了李成鋼為新任國際貿易代表，彷彿在為與美方新特使開啟談判鋪路。前美國高層官員指出，若川普願意派出可信代表，那麼美中雙方或可重啟對話。然而，白宮目前仍未顯示相關意圖。

前高盛總裁桑頓（John Thornton）或非政府組織「美中關係全國委員會」（NCUSCR）主席歐倫斯（Stephen Orlins）等與中國關係良好的非官方人士即使曾自請與北京接觸，也遭白宮拒絕。儘管部分美國國會議員如參議員戴恩斯（Steve Daines）曾與中國總理李強會面，但此行重點在於芬太尼，與貿易問題無關，且尚不清楚是否出於川普指示。

Politico引述2名國會助理透露，川普甚至限制國會議員就美中貿易戰與北京溝通，多位對中鷹派議員提出與川普會面請求，均未獲川普回應。另一方面，中國前駐美大使崔天凱先前嘗試促成對話，卻遭白宮冷處理，顯示美方仍封鎖替代性的溝通管道。

前官員卡特勒指出，儘管美中溝通如今陷入僵局，但雙方都可能在經濟壓力下尋求破冰契機。她形容，目前情勢就像「戀愛中的冷戰」，需要時間修復關係，也需美方展現願意對話的誠意，才能為貿易談判創造轉機。