遭誤認「來自中國」！台灣女記者霸氣糾正　義國主持人尷尬秒摀臉

記者羅翊宬／綜合報導

因應近來美國總統川普計畫向各國課徵「對等關稅」，義大利前央行副行長攜手經濟學家在當地召開媒體座談。來自台灣《中央社》的記者黃雅詩被主持人誤稱為「來自中國的記者」，她隨即糾正並表明來自台灣，強調「我們不喜歡被稱作中國人」，在台灣社群媒體引發熱烈回響，認為她展現出記者應有的尊嚴。

這場座談由前義大利中央銀行副行長齊歐卡（Pierluigi Ciocca）與經濟學家兼吉多卡利協會（Associazione Guido Carli）主席卡利（Federico Carli）共同主辦，並邀請多位駐義大利的外國媒體參與，討論美國總統川普近期宣布的對等關稅政策。

會議期間開放網路直播提問，當輪到台灣《中央社》記者黃雅詩發言時，主持人卻誤稱她是「來自中國的記者」。

面對被誤解來自中國，黃雅詩有條不紊立刻糾正，「首先，我不是中國人！我來自台灣。」

黃雅詩更進一步表示，「我們不喜歡被稱作中國人，儘管我們都有杏仁眼，但我們確實不一樣。」

此番言論讓主持人當場致歉，並幽默地表示，「我在僅有的頭髮上撒灰道歉」。一旁的齊歐卡則顯得尷尬，雙手摀臉回應。

該段影片隨後在台灣社群平台廣泛流傳，引發熱烈討論與讚賞。我中華民國民進黨籍立法委員林楚茵在社群平台Threads發文稱讚，「這才是國家級媒體的記者。雅詩你最棒！你超棒！」

另一位民進黨立委王定宇則簡潔回應：「讚，這才是真正的台灣記者！」

不少網友在YouTube影片底下留言表達支持，「中央社黃雅詩記者超讚，被圈粉了」、「不僅提問內容非常專業，就連表明自己是台灣人時也明確有禮，堅定傳達正確立場與訊息，謝謝您為我們守衛台灣」、「這是對台灣最好的說明和發聲」、「不卑不亢才是媒體該有的專業態度」、「應該給這位勇敢的台灣囡仔加薪」。