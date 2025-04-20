普丁不講武德！才約好停火30小時　烏克蘭首都基輔「遭無人機空襲」

▲俄軍4月4日襲擊烏克蘭期間，澤倫斯基在首都基輔出席記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁於當地時間19日片面宣布，將在復活節停火30個小時，聲稱出於人道考量停止對烏克蘭的軍事行動。不過，烏克蘭總統澤倫斯基旋即在社群媒體發文指控，俄軍依然持續發動攻擊，導致包括首都基輔在內空襲警報大響，俄軍攻擊無人機出現在烏克蘭領空，質疑俄方毫無誠意落實停火。

根據英媒《金融時報》、《BBC》，從俄國克里姆林宮發布的畫面可以看到，普丁在與俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面時表示，為表尊重復活節、且基於人道考量，俄軍將全面暫停在烏克蘭的軍事行動長達30個小時，呼籲烏軍響應。普丁下令，俄軍部隊仍須維持警戒，防範烏軍任何違反停火或挑釁的行動。

不過，普丁才剛下完指令，烏克蘭多地隨即響起空襲警報，包括首都基輔在內的城市上空傳出防空系統啟動的聲響，在基輔的部隊甚至遭遇猛烈攻勢。

▲俄軍無人機持續攻擊，烏克蘭首都基輔聖米迦勒金頂修道院慶祝復活節，東正教牧師向信徒噴灑聖水祈福。（圖／路透）

對此，澤倫斯基在社群平台X發文指控，俄羅斯攻擊型無人機「沙赫德」於當地時間19日下午5時15分出現在烏克蘭領空，烏軍立即開火攔截。澤倫斯基痛批，「這就是普丁對復活節和人命的真正態度！」

澤倫斯基強調，烏軍接獲命令不主動攻擊，僅在遭遇敵軍襲擊時才對等回應。他表示，「假設俄方真的願意落實全面且無條件的停火，烏克蘭也將完全對等回應。沉默對沉默，攻擊則以防衛回應。」

澤倫斯基進一步指出，儘管部分前線區域確實出現短暫平靜，但俄軍在多條戰線仍持續發動炮擊與地面攻勢。他表示，烏軍會對每一次俄軍攻擊作出「對等反應」，重申毫不信任來自莫斯科當局的言語，「我們非常清楚俄方的操弄伎倆，烏克蘭已做好萬全準備。」

澤倫斯基提到，俄軍在俄羅斯境內的庫斯克州、別爾哥羅德州仍持續作戰，砲火並未減弱。

烏克蘭外交部副部長西比哈（Andrii Sybiha）也在X平台發文，「普丁口頭聲稱願意停火，卻只提出短短30個小時，而非我們與美國所倡議的30天。過去已有太多他的話與實際行動不符的例子。」

▲俄軍BM-21「冰雹」122mm多管火箭砲向烏克蘭境內陣地開火。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒《CNN》，烏克蘭赫松州軍事行政首長普羅庫丁（Oleksandr Prokudin）19日晚間指出，第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）一棟高樓遭俄羅斯無人機襲擊後引發火災。同日晚間7時，烏克蘭政府機構「反資訊戰中心」主任科瓦連科（Andrii Kovalenko）也在Telegram表示，俄軍持續向烏克蘭多個方向開火，顯示俄方攻勢並未因表面停火承諾而有所收斂。

普丁則藉由宣布停火，再次強調俄方的停戰條件，包括要求烏克蘭割讓4個東南部由俄軍部分佔領的地區，並實質放棄主權。此外，俄方亦要求北約撤回冷戰後在東歐地區的駐軍，引發西方國家強烈反對。

在停火宣布前，俄烏雙方還進行了一次大規模戰俘交換。澤倫斯基表示，在阿拉伯聯合大公國的協助下，烏方成功從俄羅斯迎回277名士兵，自戰爭爆發以來共累計4552名烏軍獲釋。

據悉，儘管美國川普政府先前倡議俄烏雙方進行30天的停火以建立信任，但目前僅烏克蘭正式表態支持，至於普丁則僅提出30小時短暫停火。澤倫斯基呼籲，唯有真正落實長期停火，才有實現和平的可能。