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支持SHEIN赴倫敦上市　英財相：與中國切斷聯繫「很愚蠢」

▲▼中國快時尚Shein。（圖／路透）

▲中國快時尚Shein。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）表示，英國應與中國建立更深層次的夥伴關係，而非設置新的障礙，「中國是世界第二大經濟體，我認為不與其接觸是非常愚蠢的。這是本屆政府的態度。」她並支持大陸電商平台SHEIN赴英國上市。

里夫斯接受英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）採訪時表示，她支持中國快時尚企業SHEIN在倫敦證券交易所上市。

同時，她在專訪中提到了中國電動汽車，她指出，「很多倫敦電動計程車在英國生產，所有者是中國公司。我認為倫敦擁有這些電動計程車是一件好事。它們也很受計程車司機歡迎。」

里夫斯提到，她今年早些時候赴大陸參加中英經濟財金對話，以提升英國金融服務企業在中國的營運能力。她說，「這些安排顯然符合英國國家利益，我將用這種態度與世界任何國家展開貿易談判或金融對話。」

《每日電訊報》指出，這些言論進一步表明，工黨政府下定決心要深化與中國的貿易與金融聯繫，而這正是英國首相施凱爾數月來推動的議程。

里夫斯定於下周赴美參加二十國集團（G20）財長會議等一系列會議，並將與美國財政部長貝森特會面討論英美貿易協議。

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