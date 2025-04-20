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全美各地爆反川普示威！上街怒控「政府濫權」　目標動員千萬人

▲▼ 民眾上街響應反川普示威。（圖／路透）

▲ 民眾上街響應反川普示威。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國各地19日舉行逾80場「50501」抗議活動，目標號召千萬人走上街頭。民眾聚集在州議會、法院與市政廳前，控訴川普政府破壞民主制度、踐踏公民自由，並聲援遭政策衝擊的弱勢群體。

CNN報導，「50501」代表「50場抗議、50個州、一個運動」，抗議焦點包括川普政府濫用行政權、未經正當程序驅逐移民、解散聯邦機構及威脅高等教育等政策。發起人表示，這場行動旨在喚起社會對威權政治與公民權利流失的警覺。

50501全國協調員之一派克（Sarah Parker）表示，「我們向全國及執政者發出明確訊息，即人民在關注，我們在發動，且不會容忍專制越權與法西斯政策」，「政府持續針對邊緣群體，將異議人士定罪，侵害公民自由，而這是我們的回應。」白宮對此尚未發表評論。

▲▼ 民眾上街響應反川普示威。（圖／路透）

▲ 民眾抗議「川普法西斯政權」。（圖／路透）

在華盛頓特區，示威群眾聚集白宮與副總統范斯（JD Vance）官邸前抗議。范斯現正出訪羅馬會晤梵蒂岡高層，總統川普則在維吉尼亞州的高爾夫俱樂部。

公民團體「拒絕法西斯」（Refuse Fascism）當天也在華府舉行另一場抗議，對馬里蘭州男子賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）遭錯誤遣送至薩爾瓦多一案表達重大關切。活動發言人安迪齊（Andy Zee）帶頭高喊，「川普法西斯政權必須下台，我們要求釋放賈西亞！」其它示威者則揮舞「我要自由，否則死亡」標語。

▲▼ 民眾上街響應反川普示威。（圖／路透）

▲ 民眾高舉標語「仇恨從未讓美國偉大」。（圖／路透）

川普上任以來加強打擊移民，施壓移民及海關執法局（ICE）加速逮捕行動，並推動大規模驅逐計畫。但賈西亞事件掀起公憤，批評驅逐行動缺乏正當程序的聲浪逐漸高漲，且政府拒絕依法院命令協助他返美，恐怕引發憲政危機。

50501運動起源於1月25日在網路論壇Reddit開設的討論區，在川普就職後促成一波由草根團體主導的全國性抗議行動。始於網路的運動迅速蔓延到街頭，過去4個月來已發起4次大規模示威，5日的「禁止觸摸」抗議估計逾520萬人響應，19日的目標則是吸引1100萬人參與，約占美國人口的3.5%。

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