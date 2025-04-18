「下巴感覺緊緊的」孕婦好奇上網問ChatGPT意見　意外救了2條命

▲女子好奇問ChatGPT，意外救命。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州一名懷胎8個月孕婦因為感覺下巴緊繃，覺得好玩上網詢問ChatGPT相關問題，沒想到ChatGPT建議她立即檢查血壓，讓她察覺自己的情況可能不單純，最後因為聽取ChatGPT的醫療建議挽救了她與孩子的性命。

居住在南卡州夏洛特市(Charlotte)的28歲女子娜塔莉(Natallia Tarrien)近來在網路上分享，因為ChatGPT意外救命的故事。她表示，平時沒事喜歡輸入各種問題與ChatGPT聊天，某天因為感覺下巴緊繃，覺得好玩便詢問ChatGPT意見。

娜塔莉表示，「我只是覺得好玩，其實症狀感覺沒有很嚴重，可是ChatGPT建議我量血壓，我量了以後發現血壓很高，30分鐘後再量，血壓數據變得更高了，就是那個時候ChatGPT要我趕快叫救護車」。

娜塔莉表示，對於ChatGPT的建議本來還有點半信半疑，想說血壓會不會一段時間就會降下來，但她後來很慶幸自己有聽ChatGPT的，因為當她抵達醫院時，血壓已經達到200/146，醫生緊急為她進行接生。

娜塔莉後來被診斷患有子癇前症，然而兒子順利出生後，危險的情況仍未改善，她視力開始變得模糊，醫生緊急為她安排核磁共振(MRI)檢查，以排除腦腫脹情況，幸好住院5天後情況好轉，才終於能清楚看到兒子的臉。

娜塔莉將故事分享在IG後獲得3千多萬點閱，許多網友表示，「幸好你有聽取建議就醫」、「我和ChatGPT聊天也獲得一樣的建議，所以隔天我發現自己得了闌尾炎，並且接受了手術」。不過也有網友提醒，ChatGPT不是醫生，若遇到類似情況最好還是就醫諮詢專業意見為佳。