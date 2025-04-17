出國度假犯1簡單錯誤　女落地發現行李「被送到其他國家」崩潰

▲女子因為行李錯誤，破壞出遊好心情。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一對母女前往墨西哥開心度假，然而當她們抵達當地機場要取行李時，遍尋不著媽媽的行李箱，2人後來向機場人員報告，卻拿到了一個錯誤的行李箱，她仔細查看行李標籤才發現因為犯了一錯誤，導致行李被送到其他國家。

來自亞利桑那州的女作家吉爾(Jill Schildhouse)，近來在當地媒體Business Insider網站中分享，她和母親到墨西哥度假時，因為一個小錯誤，意外搞砸旅程的糟糕經驗。

吉爾表示，當她和媽媽抵達墨西哥巴亞爾塔港市(Puerto Vallarta)機場後，她很快就找到自己的行李箱，然而媽媽的粉紅行李箱卻一直沒有出現，2人只好找機場人員求助，結果領到了一個大型的黑色行李箱，該行李箱雖然不是媽媽的，行李箱上貼著的行李標籤卻寫著媽媽的名字。

吉爾因為覺得奇怪，拿出之前寄送行李時機場人員給她的行李標籤查看，才發現上面寫得竟然不是媽媽名字，原來當初辦理運送行李時，機場人員搞錯媽媽和另外一名乘客的行李，使得媽媽真正的行李被送到印度德里。

吉爾無奈表示，「我搭過50多次飛機，從來沒想過要仔細檢查行李標籤上的資訊是否正確」，雖然突發事件嚴重影響到母女出遊的心情，幸好一周後航空公司便將真正的行李送還給她們，還幫忙賠償了媽媽在旅程中不得不購買衣服與日用品的相關費用，約600多美元（約台幣1.9萬元）。