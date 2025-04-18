川普2子涉嫌內線交易！任顧問前大量持股　股價飆漲580%惹疑

▲川普的二兒子艾瑞克（左）與長子小唐納（右）同時陷入內線交易風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普的家族再涉內線交易疑雲。無人機製造商Unusual Machines和金融科技公司Dominari Holdings兩家美股公司被踢爆，在宣布任命川普2名兒子成為顧問前，股價與交易量出現數倍漲幅的異常飆升，而川普2子也事先獲得大量股份，引發監管專家質疑是否涉及內線交易。

據《金融時報》報導，Unusual Machines在去年11月27日宣布川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）加入顧問委員會前，股價在4周內幾乎翻了3倍，交易量更由日均9.3萬股大幅飆升至29萬股。

另一檔Dominari Holdings的交易量更為驚人。該公司在今年2月11日公佈小唐納與川普次子艾瑞克（Eric Trump）加入前的6周內，股價暴漲580%，日均交易量還從1.17萬股躍升至120萬股。

根據公開文件，小唐納在任命公開前，獲得了20萬股Unusual Machines股票。另外，他還自行購入了13.1萬股。他與弟弟同時也各自持有Dominari Holdings股票的96.6萬股，約佔該公司6.7%股份。

監管專家對異常股價與交易量表示關切。前美國交易所律師辛格（Bill Singer）指出，「這種劇烈變化很難說是巧合」；而密西根大學法學教授普理查德（Adam Pritchard）則認為，儘管這2家公司的股價變化看似可疑，不過顧問職位並不必然需遵守董事會等級的資訊揭露義務，因此難以被定義為內幕交易。

對此，Unusual Machines表示，只有3位高層知悉任命計劃，且無證據顯示違反保密協議，強調對異常交易並不知情；Dominari Holdings則未對外發表評論。報導稱，這已非川普家族首次涉及類似爭議。2021年，小唐納擁有多數股權的「真相社群」（Truth Social）宣布與空白支票公司合併前，股票交易量在前一晚突升，引起監管機構注意。