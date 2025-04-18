波音飛機返回美國！　路透：中國航空公司開始停止接收

▲波音有一架飛機被發現從中國啟程飛回美國，媒體猜測中國的航空公司可能已停止接收波音飛機。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

波音飛機出現回航潮！飛行追蹤數據顯示，波音一架原定要交付給中國的737 MAX飛機3月抵達舟山完工中心後，近日卻從中國飛返美國，顯示至少有一家中國航空公司可能因美國的新關稅措施而中止接收波音飛機。消息人士指出，儘管官方尚未發布明確指令，但隨著美中貿易戰開打，波音如今正面臨中國潛在的進口禁令，導致其正常交付作業被迫中斷。

據路透社報導，川普4月2日頒布新關稅政策前，波音公司正為正常業務做準備。航空監測Flightradar24顯示，波音在3月從西雅圖公司運送了3架新的737Max飛機到波音2018年在上海附近設立的舟山完工與交付中心，另有一架飛機在上周抵達。一般而言，波音會在舟山完工與交付中心安裝飛機內裝，並進行飛機的最終塗裝作業。

不過，媒體發現，波音的其中一架飛機已在17日上午從舟山開返關島，這是去西雅圖途中橫跨太平洋航班的停靠站之一，顯示這架飛機正在返航。媒體猜測，這可能是因為交付流程遭遇到了阻礙，而航空刊物The Air Current進一步報導，這4架飛機中，有3架被貼上「不交付」標籤，準備返回美國。

報導稱，被運往中國的4架波音飛機，有其中一架返航飛機據信原定交付廈門航空，該公司由中國南方航空控股。先前也有媒體捕捉到貼有山東航空與中國國際航空塗裝的波音新機。然而，這些航空公司未對交付中止一事作出回應，波音方面也拒絕評論。

儘管中國尚未正式宣佈禁止波音交付，但中國媒體引述知情人士指出，北京已要求國內航空公司暫停採購美國的飛機及零組件，以回應美方加徵關稅的舉措。一位資深業界人士透露，波音與其供應商已假設短期內無法交付中國訂單，並開始調整計畫。

波音長年將中國視為關鍵市場，過去四分之一的交付量來自中國。但在貿易戰、737 MAX危機與疫情影響下，其比例已大幅下降。分析師認為，雖然美中關稅戰對波音的短期影響有限，但若雙邊貿易緊張升級，恐波及波音在中國的130筆未完成訂單及96架MAX機型交付前景。