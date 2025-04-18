用GPT做「吉卜力風貼圖」上架LINE賣　網吵翻！女星道歉了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

ChatGPT的圖像生成功能「GPT-4o」掀熱潮，不少人把自拍照或家庭合照變成「吉卜力」風，卻也引發版權爭議。就有網友發現，有台灣女演員用GPT做吉卜力風貼圖，並放在LINE上賣，「會不會已經踩到法律或版權的紅線了？」意外引發討論。

有網友在Dcard發文「使用 AI 生成吉卜力風格貼圖販售，這樣會侵權嗎？」說他最近在IG上滑到女演員朱芷瑩分享自己做了LINE貼圖，整體風格非常明顯是「吉卜力風」，貼文裡也直接寫明是「致敬宮崎駿」。原PO認為，貼圖是用AI生成的，雖然很可愛，但該組貼圖有上架販售，並不是單純自己收藏或分享。

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這令原PO疑惑、擔心，「這樣的貼圖可以用來販售嗎？雖然圖不是直接複製角色，但風格真的非常像，也明確寫出致敬對象，這樣會不會已經踩到法律或版權的紅線了？」認為如果是自己玩玩、收藏當頭貼都能理解，可一旦變成商業行為，就會讓人覺得有點模糊甚至不太舒服。

看到貼文後，就有人也不是很認同販售行為，「設計系悲歌，令人倍感不適」、「用AI沒什麼問題，致敬也沒有問題。但是打著致敬的名，行以名氣獲利之實有點噁。」「AI貼圖都很討厭」、「雖然風格不受版權保護，但用來盈利？好噁心，就是跟風，完全沒有道德感。」

也有網友忍不住批評朱芷瑩沒有版權意識，「原本蠻欣賞她的，現在就不必了：）」、「身為公眾人物，本來就不能做這種會誤導社會大眾的事。首先AI宮崎駿就已經是在侵犯智慧財產權的邊界了，還想要投稿販售，這種投機的商業模式很可惡，也很不尊重創作者」、「做這種事怎麼還敢說自己愛吉卜力動畫==，看了好不舒服。」

不過，事件引發爭議後，朱芷瑩已在IG發限動致歉，「在Dcard上引起了版權的爭議，這是ChatGPT形成的吉卜力風格人像，無收入分潤，無藉口的一時興起貿然舉動，已申請下架，謝謝大家指正提醒。」