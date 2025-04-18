川普行政命令救漁業　「美國應是世界海鮮霸主」

▲川普表示，「美國應是世界海鮮霸主」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮17日表示，總統川普發布行政命令，指示商務部放鬆管制，開放海洋保護區進行商業捕撈，增加國內海鮮產量。川普直言，「美國應是世界海鮮霸主」。

白宮表示，這道行政命令透過減少監管負擔、打擊不公平對外貿易行為、提升美國海鮮生產與出口的方式，增強美國漁業。

這道行政命令指出，儘管美國控制超過400萬平方英里的優質漁場，但聯邦政府過度監管，加上不公平貿易行為，都讓美國海鮮市場處於競爭劣勢，全美近90%海鮮仰賴進口，導致貿易逆差超過200億美元。川普直言，「美國海鮮產業受到不公平外國貿易行為喪失競爭力的情形必須停止」。

政令指示，商務部長應該要開始和相關人士展開協商、聽取業界意見，立即考慮暫緩、修改或是撤銷對美國商業捕魚、水產養殖與魚類加工產業造成過度負擔的法規。商務部要在30天之內盤點確認需要採取行動的漁場，採取進一步行動，各區漁業管理委員會也被要求在180天內，提出推升捕撈產能與降低成本的計畫。

另外，川普也開放夏威夷以西的太平洋偏遠島嶼國家海洋保護區的大片海域，允許商業捕魚活動。

共和黨的眾議員羅德薇（Radewagen）17日透過聲明指出，川普此舉對於美屬薩摩亞經濟的穩定與未來至關重要。其他共和黨人則認為，這將為夏威夷與太平洋地區的美國人民帶來經濟利益。