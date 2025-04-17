批北檢4惡行！民眾黨AI生成柯文哲聲音　嗆公開林俊言訊問影片

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城、政治獻金等弊案遭收押至今，今（17日）上午召開準備庭，柯文哲也頂著光頭出庭現身北院。民眾黨事後痛批北檢4項惡行，包括「恐嚇威脅」、「不正訊問」、「隱匿證詞」、「抹黃被告」，且還透過AI模擬柯文哲的聲音，表示可以公開檢察官林俊言問他的影片，「看他們是怎麼對付我的！」

民眾黨自柯文哲上次進行準備庭時，就開始透過柯文哲臉書發布即時逐字；而柯17日上午再被提訊，民眾黨於下午透過AI陸續生成柯文哲聲音，告訴支持者柯文哲在庭內的發言概要，其中一段稱「林俊言問我的影片可以公開！看他們是怎麼對付我的！」

民眾黨透過柯文哲AI生成的聲音表示，「錄影的時間全部公開，林俊言他也是跟我心理戰，嚇唬我而已，要公開就公開，最後審查我的是社會大眾，看你們法庭怎麼在玩我的！所有檢方查扣的資料，我們自己要留存一份，不要斷章取義，Line他是有前後文的。你只用那段就很難處理，我們也要一份完整的。不然到時候又出現在鏡新聞，我也不知道是真是假」。

而民眾黨也發新聞稿批評「北檢四惡行」，第一，「林俊言到底是檢察官還是黑道？」竟然在訊問同案被告邵琇珮時，出現「如果妳還是按照廉政署這樣的說法，覺得很可以呼嚨過去，我們就試試看！」在邵琇珮已承受巨大心理壓力時，仍出言恐嚇對方，完全忽略邵所提出依法行政的證詞，而這些證詞竟然也都沒有出現在筆錄裡，顯不可信。





▲台北地院審理京華城案提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨指出，第二，「偵訊沒有全程錄音錄影，檢察官竟用該時間是『會談』來卸責」，林俊言在去年9月3日偵訊同案被告彭振聲，長達4個多小時的時間，卻只有逾2小時的錄音錄影，在中途休息後，彭振聲就認罪了，且彭振聲在認罪前，根本不知道自己違反什麼法令。

民眾黨提及，辯護律師勘驗錄音錄影後更發現，檢察官不斷恐嚇彭振聲「你現在甘願做余文就對了，你要做李述德？」甚至預設立場壓迫彭振聲「你被賣了你都不知道」，抹黑暗示柯文哲賣了彭振聲；彭振聲認罪後隔天，依舊認定依照程序、沒有圖利，竟遭檢察官威脅「那昨天說的都不算數囉？」

民眾黨批評，偵訊時沒全程錄音錄影，已經是重大違失，檢察官今天竟然還能大言不慚的辯解有一段時間是「會談」，這和過去「視察」沈慶京手法一模一樣，檢方「假視察、真訊問」、「假會談，真逼供」，為自己的非法訊問脫罪。

民眾黨稱，第三，林俊言說詞反覆，碰到柯文哲「合法都變成非法」，當台北市公務員清楚告知，「在京華城之前，大家都認為都市計畫可以給獎勵」、「細部計畫要可給予容積獎勵是可以的」，林俊言在訊問過程中也都認同，但這些有利證詞卻都沒記載在筆錄裡面，明顯是刻意隱匿，最後卻曲解、誤解，羅織柯文哲罪名，「真正說詞反覆的是林俊言，究竟是什麼力量，讓林俊言把合法都扭曲成非法，就是要起訴柯文哲？」

民眾黨強調，第四，面對上述的指控，檢方當庭承認有瑕疵，仍以「字句上有落差，不影響全文意旨」來避重就輕，不願勘驗錄音錄影，但卻執著在非關本案的不雅影片，要求勘驗硬碟和光碟，「柯文哲蒙受不白之冤，還要在法庭上被檢察官抹黃，不敢公開偵訊畫面，卻要求勘驗非關案情的不雅影片硬碟，檢察官變成政治打手，不惜將司法官所受的嚴謹訓練踩在腳底下！」