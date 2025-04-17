收「近日內斬首」威脅信　吳思瑤已有隨扈：確實比較安心

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團幹事長吳思瑤近日收到死亡威脅，內容包含「幾日內，斬首」等威脅字眼，綠委吳秉叡、沈伯洋昨也收到同樣死亡威脅，甚至揚言對其妻女動手，嗆聲讓他的女兒變成「第二個小燈泡」。對此，吳思瑤今（17日）受訪時表示，這種行為很惡劣，這種暴力真的不應該存在，心情確實受到影響。吳也透露，已向北投分局、國安單位報案，目前有隨扈保護，有比較安心。

吳思瑤表示，收到恐嚇訊息揚言近日對我斬首，收到這樣的威脅心情確實受影響，很惡劣，這種暴力真的不應該存在，原本自己不太想理會，畢竟立法院太忙了，但幕僚團隊、黨團同仁都提醒不要小覷安全問題，所以已向北投分局報案，另外也向國安單位報案。

吳思瑤透露，目前有積極偵查進度，早上也跟北投分局通過電話，這兩天已有隨扈保護，雖然白天在立法院相對單純，但自己畢竟是區域立委，要跑基層行程，隨扈就比較辛苦，要跟我跑透透，所以有安全防護，自己的心情確實也比較安心，會調整好心情，讓問政跟服務不受這種暴力威脅的影響。

吳思瑤表示，昨天深夜幕僚急忙連絡我，有兩封訊息寄到我的信箱，一封是給沈伯洋、另一封是吳秉叡，甚至威脅委員的家人，還有影片示意，黨中央也有收到這些訊息，黨中央已經聲明，對於民進黨立委承受暴力生命的威脅，表達高度關心關切，呼籲應當制止這樣的行為，台灣不能縱容任何暴力犯罪。