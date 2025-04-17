柯文哲結石沒排清！陳佩琪憂吐最擔心這事：不知何時變致命傷

記者許靖騏、黃資真／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城容積率、政治獻金等弊案遭起訴收押至今，剛開完刀的他今(17日)上午頂著光頭抵達北院召開準備庭，全程旁聽的妻子陳佩琪稍早在庭訊結束後，到支持者聚集處發聲感謝支持，也希望大家一起打贏這場戰爭。

▲柯文哲第二次召開準備庭，妻子陳佩琪表示相當擔心柯心律不整的狀況。（圖／記者許靖騏攝，下同）



陳佩琪指出，今天的庭訊開了3、4個小時，都圍繞在說了什麼、做了什麼事，但京華城開發案都還沒釐清是都市更新還是都市計畫，也沒釐清是否違法，這是一個很奇怪的法律過程，不知道為何司法會走到這個地步。

提及丈夫的健康狀況，陳佩琪說，從X光照來看腎結石還沒有完全排除，還有些許砂石陰影，也不清楚能否完全排除，「每次這樣講好像我在詛咒我先生，我是關心他，我希望他能照顧好身體」，但心律不整是她最擔心的問題，不知道什麼時候會變成致命傷害，所以心臟方面依舊會持續找醫生替他看診治療，「代表主席還有所有民眾黨黨公職感謝大家，希望大家一起打贏這場戰爭！」

▲民眾黨主席黃國昌發言。



甫於開庭前發言的黃國昌，稍早也現身發言，憤怒稱「已經不知道北檢到底是檢察官問案，還是黑道流氓在恐嚇」，再度直指北檢應該公開林俊言檢察官違法偵訊的光碟公布給大眾看，「一方面說公開接受檢驗，實際上跟法官說反對勘驗光碟，玩兩面手法，說一套做一套，這麼純熟？」

黃國昌也說，看的出來柯主席有很多話想說，雖然一直被打斷，但他還是保持風度，非常光明磊落、坦蕩，「不僅為了柯文哲，為了台灣民主法治、司法程序，不可以繼續被政治打手傷害，要一起勇敢奮戰下去，對抗不公不義的體制。」