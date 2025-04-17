轟北檢羅織柯入罪！黃國昌控檢「恫嚇彭振聲」：別當下一個余文

記者許靖騏、莊智勝／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積、政治獻金等弊案遭收押至今，今(17日)上午召開準備庭，柯文哲也頂著光頭出庭現身北院。稍早到場聽庭的民眾黨主席黃國昌接受媒體聯訪，表示目前為止聽到的內容，都讓人非常沉重、非常憤怒，痛批北檢檢察官林俊言不但筆錄不完整、不正確，且有「非常多恐嚇、脅迫的內容」，質疑「檢察官是代表國家發現真實？還是代表民進黨追殺政敵？」

▲黃國昌。（圖／記者許靖騏攝）

黃國昌表示，今天出旁聽柯文哲案，目前為止聽到的內容都讓人感到非常沉重、而且非常憤怒，從彭振聲到邵琇佩，今天法庭上都清楚呈現，檢察官所記載的筆錄內容根本不完整，也不正確，把非常多恐嚇、脅迫的內容，全部都沒有忠實的呈現在筆錄當中。

黃國昌指出，經過這麼多年司法改革，檢察官竟然會直接嗆，「你如果以為按照在廉政署那種說法可以呼攏過去，我們就來試試看」，「我想請教林俊言，什麼叫做我們來試試看？要怎麼試試看？你是在當檢察官還是流氓？可以用恐嚇的方式嗎？我想請教法務部長、檢察總長，檢察官問案，可以直接恐嚇受偵訊者？」

「檢察官到底是代表國家發現真實，還是代表執政者恐嚇？代表民進黨追殺政敵？」黃國昌表示，檢察官在一連串的誘導中，不斷要彭振聲別當下一個余文、不要當下一個李述德，「從頭到尾的筆錄，聽過錄音錄影後忠實反映出來，就是要他們兩個咬柯！」

黃國昌表示，最離譜的是，林俊言偵訊北市公務員時說，他知道都市計畫法地24條細部計畫可以給容積獎勵，結果最後起訴柯文哲後，一切都變了，開始改口，說都市計畫法不可以作為容積獎勵的基礎，「北檢法律見解從一開始可以，到變成不可以，中間經歷了什麼？是什麼力量讓你們改變心意？為了起訴柯文哲，一個法律人可以隨著上意改變法律見解，目的只有羅織柯文哲入罪！」