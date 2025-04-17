出庭又嗆檢察官！柯文哲批疲勞偵訊沒休息　檢駁：你自己說不用

▲台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，目前在押，今（17日）到台北地院出庭，再度跟檢方互嗆。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民、黃宥寧、劉昌松／台北報導

台北地院審理京華城等案，今（17日）提訊在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，庭訊約3.5小時結束，柯表示，自己至今仍搞不清楚本案發生什麼事，公訴檢察官姜長志當庭反擊柯的說法不負責任，柯批姜偵訊時不讓他休息，姜立刻反駁「我有說要讓你休息，是你自己說不要！」柯聲請勘驗當時的偵訊光碟，「真相終究會被世界知道」姜則強勢回應「好啊！來勘驗！」

柯文哲本月（4月）2日被戒護就醫動手術並住院1晚，隔天出院解返台北看守所，今天是他術後首度出庭，庭訊重點為整理檢辯雙方聲請傳喚的證人，以及聲請調查的證據，上午9點30分起開庭，檢辯多次交鋒，法官勸諭雙方克制，氣氛仍顯緊繃。

柯文哲在最後表示意見機會時，朗讀他預先準備的3張講稿，他自稱本來在台大醫院當醫生，從政是人生意外，做了就要做好，但他因本案至今已被羈押8個月，「連我這個當事人也納悶發生什麼事」。

▲柯文哲妻子陳佩琪今（17日）到台北地院旁聽丈夫出庭。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲表示本件公益侵占政治獻金部分，他從無犯意、沒拿去亂用，他認為檢察官起訴已到濫訴程度，「什麼KP秀都列進去(指犯罪事實)，真的不可思議」。

柯文哲強調他在8年市長任內，秉持公開處理，「合法內通融可以，違法幫忙的不可能做」，他根本沒管過京華城案，檢方說他給產發局長下字條施壓，其實是因為案子拖很久，都沒結論，「我實在是受不了，要他們去談」。

柯文哲直指檢察官目的「就是要柯文哲有罪」，他更不解彭振聲與邵琇珮為何認罪、認什麼罪，他看到起訴書一頭霧水，後來讀到邵應訊逐字稿，「我感受到她被霸凌，因為柯文哲而慘遭池魚之殃」。

柯文哲表示，京華城容積率獎勵這案子太奇怪，當年經過很多會議，一堆公務員，專家，怎麼過2、3年突然說有問題，他認為真正該調查的是偵辦檢察官林俊言問的筆錄，「你可以騙所有人一時，也可以騙少數人永久，但不能騙所有人永久」。

柯文哲說羈押期間每天只能坐著看書，他不想抱怨什麼，會面對一切，相信所有苦難都會過去，我希望台灣越來越好」。

姜長志批柯文哲說法不負責任，他對柯喊話「我就問被告，要不要跟大家說清楚，『工作簿』檔案記載的1500萬，到底是什麼事情？要不要說清楚告訴黃珊珊『威京小沈已給過』等語，是什麼意思？」

律師團請法官制止檢方打亂程序對柯文哲詰問，柯也插話對姜長志說「你講完，我是不是再繼續講」，姜回嗆「請別打斷，我剛剛也沒打斷被告講話」，法官表示為求公平，讓檢方簡短回應柯，姜質問柯「記不記得當初告訴本檢察官，就是我，你說製作『工作簿』檔案，就是要記錄『誰（捐錢）幫過我們』？」

柯文哲大聲說「那天我說我很累，從上午就開始偵訊，被問到受不了，我說不想再被偵訊，我要休息，你不給我休息！」姜長志立刻反擊「這是污衊！我有說要讓你休息，是你自己說不要！」

柯文哲不甘示弱「要不要調影帶出來看？我現在就聲請勘驗你那次偵訊我的光碟，真相終究會被世界知道」，律師團立刻主張檢方有疲勞訊問、不正訊問情形，請求法官准許勘驗這次偵訊光碟，姜長志說「好啊！來勘驗！」法官未當庭裁定准駁。