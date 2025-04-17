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憂柯文哲心律不整再跳連續性不整波　陳佩琪：那就會「暴斃獄中」

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲，陳佩琪到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲台北地院審理京華城案提訊柯文哲，陳佩琪到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北地院審理京華城等案，今（17日）提訊在押的民眾黨前主席柯文哲，民眾黨號召支持者在外集結聲援，包括柯文哲妻子陳佩琪、黨主席黃國昌在內也到北院內聽庭，庭訊約3.5小時結束。陳佩琪下午發文表示，現在比較擔心柯文哲心律不整頻繁復發，但不知道往後是否會再跳出連續性不整波，「那就是某天從北所傳來暴斃獄中的新聞了。」

陳佩琪表示，今天全程聆聽所謂的證據準備庭， 可能是過去長期當醫生的緣故，對司法無涉入經驗，自己對今天程序準備庭是有諸多不解，也覺得極度冗長和極度的boring（無聊），「到底違背哪條法律都不清楚，就先抓罪犯，滿庭找證據誰犯罪？」

陳佩琪指出，醫師常常因病人死亡或治療結果不佳被告上法院，所以有病人結果不好，醫生才有潛在犯錯可能，法官才會問醫師做了什麼，是開錯刀或吃錯藥？這種錯誤指令是誰下的？若病人好好健康出院，那會有什麼違法情事？哪有需要叫到法庭問怎麼治療病人？

陳佩琪提及，京華城是按「都市計畫條例細部規則」給容積獎勵，不知道為什麼檢察官硬要說是按都市更新條例？明明就不是，冠個錯誤法條再說違法，「請問按都市計畫細部獎勵，是已確定違法？是不是先要把法律說清楚，到底是違背哪條法律，是何人違法？」

陳佩琪說，所謂「圖利罪」，律師一直強調是「明知違反法律而故意為之」才叫圖利罪， 所以先要釐清京華城通過容積率是否有違法，才能界定是否有圖利罪，不是嗎？連法律上有否違法、違反哪條都說不清，整個法庭就急忙找什麼人違法？找證據在哪裡，真是奇怪的邏輯。

此外，陳佩琪提到，柯文哲經手術後腎結石變碎細沙，逐漸排出中，但X光片仍可見細沙陰影留在左下腹中，自己會再持續注意柯這方面的問題，「現在最擔心的是他心律不整頻繁復發。」

陳佩琪說明，3月29日晚上因持續性心律不整，柯文哲極度不舒服，忍了數小時後才去台北醫院就醫，幸好後來有跳回正常節律，但也留下單一的不整波，「不知道往後是否會再跳出持續、連續性的不整波，那就是某天從北所傳來暴斃獄中的新聞了。」

陳佩琪稱，其實柯文哲已經看開了，也知道沒證據就是要被羈押到死或自己暴斃在獄中， 常常講台大陳文成教授一案「或許下個輪到他吧！」感謝支持者在法庭內和庭外給她和柯文哲加油鼓勵， 永遠記得支持者一句話「我們永遠都在」，這句話是支持他們走下去的力量。

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