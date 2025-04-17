　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豬仔稱詐團用AI　林書立籲多學AI並識詐「用魔法打敗魔法」

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇上，警政署刑事警察局預防科科長林書立，呼籲民眾多識詐，才能自保。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳詩璧／台北報導

「詐騙已經是我們不得不面對的問題」，台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽今（17日）出席2025年斥詐風雲論壇時，提到詐騙產業已經是全球最危險、最龐大的一個產業鏈。同場演說的警政署刑事警察局預防科科長林書立則認為，詐欺比我們想像中的還要複雜，提醒民眾要多注意時事，和多看詐騙案件，從了解詐騙的過程中，內化詐騙訊息，才能防止自己受騙上當。

警政署刑事警察局預防科科長林書立演說時，半開玩笑的說，刑事局預防科七個人，如果拿寓言故事比喻，七個人像小矮人一樣，詐騙就像沉睡中的公主，七個小矮人一直在照顧她，是一定沒有辦法叫醒她，因為要叫醒沉睡中的公主，一定要有王子，沒有王子式的親吻，是醒不來的，那要王子的話，就請輸入三個Ｗ，連結到「打詐儀錶板」，看詐騙個案，先看看懂詐騙手法有哪些，以免受騙。

林書立也說，詐欺比我們想像的還複雜，它會一直變換，以其中一種詐欺來看，是以勒索病毒植入木馬侵入企業，偷走客戶資料，再把客戶資料篡改後，再跟企業勒索比特幣或數字貨幣，若企業不支付，將流失資料。先前北部有間醫院的個資被盜走，最後10萬美金在網路上賣出，這個關鍵是，個資可以賣出千千萬萬次。加上詐欺集團變得很快，也會結合時事，前一陣子，Andy老師比較有名，於是，他們就把Andy老師跟數位貨幣結合在一塊。

▲2025年斥詐風雲論壇上，警政署刑事警察局預防科科長林書立提到，被詐騙最多的年齡層是18到30歲，而被詐騙金客最高的是51至60歲間。（圖／記者陳詩璧攝）

▲2025年斥詐風雲論壇上，警政署刑事警察局預防科科長林書立提到，被詐騙最多的年齡層是18到30歲，而被詐騙金額最高的是51至60歲間。（圖／記者陳詩璧攝）

分析被詐騙的案件時，林書立調出數據，發現被騙最多的年齡層落在18歲到30歲，件數高，金額不是最高，最高的是51歲到60歲，第二高的是41歲到50歲。而早上9點到下午3點間，在家裡面會接電話的族群，不是已經退休的人，就是財富自由的人，這些人往往是詐騙集團的目標。

未來的戰爭其實是數位之戰、信任之戰，以及個資之戰，詐欺集團有可能比大眾還早深入AI，林書立提到，最近救回來的豬仔有聊到，詐騙集團的中階主管都使用AI。只有魔法才能打敗魔法，防詐、堵詐需要科技來幫忙，很多詐欺案件中，被害者被騙500萬以上還叫不醒，所以提醒民眾絕對不要再去相信網路上的投資訊息，請直接打給165專線或是到附近的派出所諮詢。

現今詐欺如此嚴重，許多是網路上沒有辦法認證，林書立也說，當你遇到問題，再找網路解決問題，永遠解決不了，這只會越陷越深。要回到實體世界，打電話或到派出所為上上策。

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇上，台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽提到，詐騙產業已經是全球最龐大的的產業鏈。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇上，台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽提到，詐騙產業已經是全球最龐大的產業鏈。（圖／記者湯興漢攝）

台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽提到，詐騙產業已經是全球最危險而且最龐大的一個產業鏈。大家不要覺得詐騙很遙遠，人人都有可能變受害人，或是不小心成為幫助犯。從台灣事實查核中心成立後，就收到非常大量的關於假訊息詐騙詢問，平均每天收到50到200則，他們很多是退休的阿公阿嬤或是單身的單親媽媽。另外，很多犯罪黑數是受害者不願意或不敢去報案，因為覺得丟臉。

最早一頁式廣告，事實查核中心還可以教大家怎麼破解，但是詐騙集團的頭腦動得快，好多運用AI造假，其中假訊息已經成為一個新的戰場，常常是一鍵生成假訊息，很多假訊息一開始沒有太多重點，但是慢慢的投餵給民眾，當取得了信任，就開始養套殺。

詐騙已經是我們不得不面對的問題，台灣人工智慧實驗室也試圖透過一些AI的方法，比如說建立聯合學習，保護大家隱私資料的方式，或用AI來建立防制的模型，黃兆徽最後呼籲各界攜手合作，透過媒體素養教育和科技手段來共同打擊日益猖獗的詐騙行為。

活動頁面：2025斥詐風雲論壇

相關新聞報導：AI詐騙時代來臨

詐騙無差別攻擊　退休銀行高管也難辨別「跟真的同步」

打詐儀錶板日更最新資訊　反詐騙聯盟轉發網友個案識讀自救

台灣騙術技術輸出　日本投資詐騙、南韓愛情詐騙正流行

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／抗議民進黨司法不公　蔣萬安現身北檢：立法院應推動倒閣
「全台有雨」又降溫時間曝
高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝
獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日...母悲痛認
IG解鎖「強大新功能」　她超驚喜：一直在等待啊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝　未捏造不實內容提告

快訊／北市教育局女員工廁所遭偷拍　外聘工讀生20萬元交保

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日...母悲痛認屍

打擊跨國詐欺　航警局攜手公私機構協力建構堅實防詐網

山友攀百岳火石山「眼前一片黑還吐血」　揮旗奏效黑鷹成功救援

訪視失職害「剴剴」被虐死　女社工當媽了！出庭仍委屈喊冤

嗆賴清德保不了她！無業男恐嚇「斬首吳思瑤」　遭檢方聲押

通緝犯與女友吵架！開她車出門挨告侵占　遇警「倒退嚕」被逮

豬仔稱詐團用AI　林書立籲多學AI並識詐「用魔法打敗魔法」

快訊／前綠營黨工邱世元、黃取榮涉共諜案！北院諭知延押2月

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝　未捏造不實內容提告

快訊／北市教育局女員工廁所遭偷拍　外聘工讀生20萬元交保

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日...母悲痛認屍

打擊跨國詐欺　航警局攜手公私機構協力建構堅實防詐網

山友攀百岳火石山「眼前一片黑還吐血」　揮旗奏效黑鷹成功救援

訪視失職害「剴剴」被虐死　女社工當媽了！出庭仍委屈喊冤

嗆賴清德保不了她！無業男恐嚇「斬首吳思瑤」　遭檢方聲押

通緝犯與女友吵架！開她車出門挨告侵占　遇警「倒退嚕」被逮

豬仔稱詐團用AI　林書立籲多學AI並識詐「用魔法打敗魔法」

快訊／前綠營黨工邱世元、黃取榮涉共諜案！北院諭知延押2月

韓千萬YTR「聯手友人性侵」身分被起底　曾入選《富比士》傑出人物

快訊／抗議民進黨司法不公　蔣萬安現身北檢：立法院應推動倒閣

9歲女童開窗從「25樓墜下」　奇蹟生還

髮根扁塌、受損髮絲有解！3款秀髮養護推薦　養出一頭豐盈髮絲

民眾憂空污數據偏高　台東焚化廠即時停爐調整監測設備

金管會修法！資產上兆銀行須有設風控長　10家銀行趕年底前增設

約家裡試車「男爽完走人」　妹子悲曝下場：永遠不舉！網看傻

高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝　未捏造不實內容提告

快訊／北市教育局女員工廁所遭偷拍　外聘工讀生20萬元交保

川普到底要什麼？與善變川普談買賣　台灣如履薄冰

有Money但Lonely？　70歲董座摟妹開遊艇趴還啪啪啪　董娘揭淫行！他回嗆：惡妻孽子

社會熱門新聞

創意私房「最變態陳老師」正臉曝！

快訊／手術後首度出庭！柯文哲剃光頭現身　快步進入法院內

比特咬死柴也被打死！飼主卻交不出屍　動保科查真相

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

柯文哲放話硬碟全公開　檢設「黃線」避散佈猥褻影像

比特犬「咬死柴犬」遭打死！飼主喊：人比狗殘忍

台中機車路口遭BMW撞噴　女騎士噴飛數10ｍ慘死

某醫美院長騙砲！她懷孕慘被逼墮胎

快訊／台南西港食品工廠烈焰黑煙狂竄

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

送貨見「單件包裹89999」！宅急便運將報警了

「台中版猛鬼大樓」傳死亡案

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

更多熱門

相關新聞

客人到處領包裹　機警運將報警逮車手

客人到處領包裹　機警運將報警逮車手

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(17)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，藉由破案成果發表會結合本縣114年3月份詐欺情勢分析報告，彰顯嘉義縣打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

投資6萬領38萬？　他1個月受騙2次傻眼

投資6萬領38萬？　他1個月受騙2次傻眼

出席ETtoday斥詐風雲論壇　劉世芳：打詐全民運動

出席ETtoday斥詐風雲論壇　劉世芳：打詐全民運動

賴清德引地藏王「地獄不空，誓不成佛」　宣示詐騙還在努力就不停

賴清德引地藏王「地獄不空，誓不成佛」　宣示詐騙還在努力就不停

賴清德親揭成立「打詐儀表板」真正目的　提升人民「識詐能力」

賴清德親揭成立「打詐儀表板」真正目的　提升人民「識詐能力」

關鍵字：

詐騙防詐斥詐風雲論壇林書立黃兆徽AI識詐阻詐

讀者迴響

熱門新聞

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！

創意私房「最變態陳老師」正臉曝！

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」出席曾志偉壽宴

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

批賴瘋狂獨裁　朱：所有黨公職今晚北檢見

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

快訊／手術後首度出庭！柯文哲剃光頭現身　快步進入法院內

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面