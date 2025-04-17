豬仔稱詐團用AI　林書立籲多學AI並識詐「用魔法打敗魔法」

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇上，警政署刑事警察局預防科科長林書立，呼籲民眾多識詐，才能自保。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳詩璧／台北報導

「詐騙已經是我們不得不面對的問題」，台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽今（17日）出席2025年斥詐風雲論壇時，提到詐騙產業已經是全球最危險、最龐大的一個產業鏈。同場演說的警政署刑事警察局預防科科長林書立則認為，詐欺比我們想像中的還要複雜，提醒民眾要多注意時事，和多看詐騙案件，從了解詐騙的過程中，內化詐騙訊息，才能防止自己受騙上當。

警政署刑事警察局預防科科長林書立演說時，半開玩笑的說，刑事局預防科七個人，如果拿寓言故事比喻，七個人像小矮人一樣，詐騙就像沉睡中的公主，七個小矮人一直在照顧她，是一定沒有辦法叫醒她，因為要叫醒沉睡中的公主，一定要有王子，沒有王子式的親吻，是醒不來的，那要王子的話，就請輸入三個Ｗ，連結到「打詐儀錶板」，看詐騙個案，先看看懂詐騙手法有哪些，以免受騙。

林書立也說，詐欺比我們想像的還複雜，它會一直變換，以其中一種詐欺來看，是以勒索病毒植入木馬侵入企業，偷走客戶資料，再把客戶資料篡改後，再跟企業勒索比特幣或數字貨幣，若企業不支付，將流失資料。先前北部有間醫院的個資被盜走，最後10萬美金在網路上賣出，這個關鍵是，個資可以賣出千千萬萬次。加上詐欺集團變得很快，也會結合時事，前一陣子，Andy老師比較有名，於是，他們就把Andy老師跟數位貨幣結合在一塊。

▲2025年斥詐風雲論壇上，警政署刑事警察局預防科科長林書立提到，被詐騙最多的年齡層是18到30歲，而被詐騙金額最高的是51至60歲間。（圖／記者陳詩璧攝）

分析被詐騙的案件時，林書立調出數據，發現被騙最多的年齡層落在18歲到30歲，件數高，金額不是最高，最高的是51歲到60歲，第二高的是41歲到50歲。而早上9點到下午3點間，在家裡面會接電話的族群，不是已經退休的人，就是財富自由的人，這些人往往是詐騙集團的目標。

未來的戰爭其實是數位之戰、信任之戰，以及個資之戰，詐欺集團有可能比大眾還早深入AI，林書立提到，最近救回來的豬仔有聊到，詐騙集團的中階主管都使用AI。只有魔法才能打敗魔法，防詐、堵詐需要科技來幫忙，很多詐欺案件中，被害者被騙500萬以上還叫不醒，所以提醒民眾絕對不要再去相信網路上的投資訊息，請直接打給165專線或是到附近的派出所諮詢。

現今詐欺如此嚴重，許多是網路上沒有辦法認證，林書立也說，當你遇到問題，再找網路解決問題，永遠解決不了，這只會越陷越深。要回到實體世界，打電話或到派出所為上上策。

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇上，台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽提到，詐騙產業已經是全球最龐大的產業鏈。（圖／記者湯興漢攝）

台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽提到，詐騙產業已經是全球最危險而且最龐大的一個產業鏈。大家不要覺得詐騙很遙遠，人人都有可能變受害人，或是不小心成為幫助犯。從台灣事實查核中心成立後，就收到非常大量的關於假訊息詐騙詢問，平均每天收到50到200則，他們很多是退休的阿公阿嬤或是單身的單親媽媽。另外，很多犯罪黑數是受害者不願意或不敢去報案，因為覺得丟臉。

最早一頁式廣告，事實查核中心還可以教大家怎麼破解，但是詐騙集團的頭腦動得快，好多運用AI造假，其中假訊息已經成為一個新的戰場，常常是一鍵生成假訊息，很多假訊息一開始沒有太多重點，但是慢慢的投餵給民眾，當取得了信任，就開始養套殺。

詐騙已經是我們不得不面對的問題，台灣人工智慧實驗室也試圖透過一些AI的方法，比如說建立聯合學習，保護大家隱私資料的方式，或用AI來建立防制的模型，黃兆徽最後呼籲各界攜手合作，透過媒體素養教育和科技手段來共同打擊日益猖獗的詐騙行為。