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香港旅客「多家超商領包裹」　嘉義機警運將報警逮車手

▲▼ 嘉義縣警局落實打詐成果非凡 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣警局落實打詐成果非凡 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(17)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，藉由破案成果發表會結合本縣114年3月份詐欺情勢分析報告，彰顯嘉義縣打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

▲▼ 嘉義縣警局落實打詐成果非凡 。（圖／記者翁伊森攝）
▲ 嘉義縣警局局長李權哲 。（圖／記者翁伊森攝）

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣警察局近期偵破假冒生基位買賣業務詐騙案，謝姓被害人去年4月間接獲自稱從事買賣生基位業務之男子電話，聲稱可居間仲介謝民持有5個生基位，但需事先收取仲介費。謝民誤信話術陸續於4月及10月在「嘉義市彌陀寺停車場」內面交新台幣8萬5,000元予詐騙集團車手。嗣後犯嫌佯稱為加快過戶流程，需再支付15萬元手續費，謝民始驚覺可能遭詐。

嘉縣警局員警接獲通報後，協調謝民配合誘捕面交車手許嫌，許嫌復指認上游成員馬嫌、黃嫌等2人，該局員警立即報請指揮並拘提黃、馬2嫌到案，許嫌等3人均坦承上述犯行不諱，全案共查扣新臺幣74萬元、點鈔機1台及工作手機5支；另溯源追查經由許嫌仲介買、賣生基位潛在被害人約50人，財損粗估高達千萬元，全案依詐欺罪及洗錢防制法移送地方檢察署偵辦。

▲▼ 嘉義縣警局落實打詐成果非凡 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣警局落實「百斬計畫獎五萬」，刑大隊長說明首例計程車司機搭載到可疑外籍乘客多處領包裹報警 。（圖／記者翁伊森攝）

另落實警政署近期推動的「百斬計畫獎五萬」專案，鼓勵民眾檢舉提供車手線索情資，經警方緝獲車手可獲頒5萬元獎金，於本月5日接獲計程車業者通報，表示其載送之乘客連續至多處超商領取包裹，疑似為詐騙集團車手，立即通報警方於嘉義高鐵站進行盤查，當場查獲港籍犯嫌人士及多張金融卡片，成功展現警民合作防詐成效。

嘉義縣警察局表示，114年1-3月份執行打擊詐欺工作成效合計共查獲詐騙集團22件、逮捕嫌犯171人、查扣不法利得總價值計3,768萬9,674元。攔阻詐欺件數部分，統計114年1-3月份則有51件、2,588萬2,824元，較 113年同期增加19件、1,765萬6,279元；在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣今年3月份詐欺案件受理數253件，財損金額新臺幣6,397萬6,761元，與自113年8月份(成立165打詐儀錶板)迄114年2月份的平均數據相比較，受理件數增加19件(+8.11％)、財損金額減少254萬8,618元(-3.83％)。

若以行政區統計，民雄鄉(34件)、朴子市(27件)、水上鄉(26件)為高發地區；以詐騙手法分析，則以「假投資」及「假買家騙賣家」詐騙各36件最多(占13.79%)、「假網拍」詐騙計33件次之(占12.64％)、「盜(冒)用 LINE 帳號」詐騙計21件再次之(均占8.04％)，假買家騙賣家及盜(冒)用LINE帳號詐騙案件有竄升趨勢，惟投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額63.34％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

局長李權哲表示，未來警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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