賴清德引地藏王「地獄不空，誓不成佛」　宣示詐騙還在努力就不停

▲總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」時，特別勉勵打擊詐騙的團隊同仁們，要有菩薩慈悲心，每一個破獲的成果與數字，都是人民受害的程度。他說，地藏王菩薩曾經說過「地獄不空，誓不成佛」，這是菩薩慈悲心，希望同仁也是如此，詐騙如果還存在，詐騙沒有解決，努力就不會停止，要有這樣的慈悲心。

賴清德致詞時首先表示，他要代表政府衷心感謝《ETtoday新聞雲》舉辦論壇，對台灣打詐工作來說有莫大幫助。他也說，今天論壇邀請到呂捷老師當司儀，可以看見ETtoday用心程度。

賴清德談話中特別感謝警政署、新北市警局、台北地檢署，近期破獲史上最大詐騙集團，這是很好的事情，就是要不斷地掃黑。

賴清德勉勵同仁，要有菩薩慈悲心，我們所破獲的、所提供給社會的成果，數字代表的是人民受害的程度，家庭會因為這件事情而遭受破壞，社會也會失去安定，因此要有菩薩慈悲心。

賴清德說，地藏王菩薩曾經說過「地獄不空，誓不成佛」，這是菩薩慈悲心，希望同仁也是如此，詐騙如果還存在，詐騙沒有解決，努力就不會停止，要有這樣的慈悲心。

賴清德強調，當看到的也許是一個數字（指詐騙數量），但數字背後代表的是受騙個人、以及對家庭和社會的危害，「我們是政府、是執法單位，一定要有這個慈悲心」。他也勉勵社會大眾，一定要面對詐騙可疑案件「停、聽、看」。

▲總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）



賴清德指出，現在的統計裡，詐騙70%左右都是投資理財詐騙，所以一定要非常小心「報好康」。如果說親朋好友「報好康」還有可能，但在網路上都不認識，也沒有見過面，只是透過網路媒介，就有可能是詐騙。他說，面對理財投資機會，要優先思考是不是詐騙，停看聽，看看詐騙儀表板，有沒有相同故事，已經發生的要去看、要去打聽是不是詐騙，錢不要急著匯出去，要相當小心。

賴清德表示，如果有電話、假冒是政府公權力單位，不管是假冒警察、檢察官、稅務局或政府單位，請社會大眾一定要求證，打電話或親自到該單位進行查證，或到附近派出所查證是否為真。

他說，如果署名是檢察官、警察，說不定警察還可能是假警察、假檢察官，不必著急，「停看聽」打聽看看，問一下附近派出所，向附近派出所查證，「只要涉及要求你把帳戶交出去、把錢匯出去，這是關鍵，一定要做這個程序」。

最後，賴清德感謝在場業界、私人部門大家共襄盛舉，更希望社會大眾要有識別詐騙的基本認知，不要急、停看聽，打聽一下、打探一下，如果確定是事實，再來解決。他說，大家一起來，他有信心，也有這樣的決心，讓打詐工作一天比一天進步，讓人民受害逐漸降低，讓台灣社會趨於安定，大家一起來。

▲總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）