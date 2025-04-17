　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德引地藏王「地獄不空，誓不成佛」　宣示詐騙還在努力就不停

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」時，特別勉勵打擊詐騙的團隊同仁們，要有菩薩慈悲心，每一個破獲的成果與數字，都是人民受害的程度。他說，地藏王菩薩曾經說過「地獄不空，誓不成佛」，這是菩薩慈悲心，希望同仁也是如此，詐騙如果還存在，詐騙沒有解決，努力就不會停止，要有這樣的慈悲心。

賴清德致詞時首先表示，他要代表政府衷心感謝《ETtoday新聞雲》舉辦論壇，對台灣打詐工作來說有莫大幫助。他也說，今天論壇邀請到呂捷老師當司儀，可以看見ETtoday用心程度。

賴清德談話中特別感謝警政署、新北市警局、台北地檢署，近期破獲史上最大詐騙集團，這是很好的事情，就是要不斷地掃黑。

賴清德勉勵同仁，要有菩薩慈悲心，我們所破獲的、所提供給社會的成果，數字代表的是人民受害的程度，家庭會因為這件事情而遭受破壞，社會也會失去安定，因此要有菩薩慈悲心。

賴清德說，地藏王菩薩曾經說過「地獄不空，誓不成佛」，這是菩薩慈悲心，希望同仁也是如此，詐騙如果還存在，詐騙沒有解決，努力就不會停止，要有這樣的慈悲心。

賴清德強調，當看到的也許是一個數字（指詐騙數量），但數字背後代表的是受騙個人、以及對家庭和社會的危害，「我們是政府、是執法單位，一定要有這個慈悲心」。他也勉勵社會大眾，一定要面對詐騙可疑案件「停、聽、看」。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）

賴清德指出，現在的統計裡，詐騙70%左右都是投資理財詐騙，所以一定要非常小心「報好康」。如果說親朋好友「報好康」還有可能，但在網路上都不認識，也沒有見過面，只是透過網路媒介，就有可能是詐騙。他說，面對理財投資機會，要優先思考是不是詐騙，停看聽，看看詐騙儀表板，有沒有相同故事，已經發生的要去看、要去打聽是不是詐騙，錢不要急著匯出去，要相當小心。

賴清德表示，如果有電話、假冒是政府公權力單位，不管是假冒警察、檢察官、稅務局或政府單位，請社會大眾一定要求證，打電話或親自到該單位進行查證，或到附近派出所查證是否為真。

他說，如果署名是檢察官、警察，說不定警察還可能是假警察、假檢察官，不必著急，「停看聽」打聽看看，問一下附近派出所，向附近派出所查證，「只要涉及要求你把帳戶交出去、把錢匯出去，這是關鍵，一定要做這個程序」。

最後，賴清德感謝在場業界、私人部門大家共襄盛舉，更希望社會大眾要有識別詐騙的基本認知，不要急、停看聽，打聽一下、打探一下，如果確定是事實，再來解決。他說，大家一起來，他有信心，也有這樣的決心，讓打詐工作一天比一天進步，讓人民受害逐漸降低，讓台灣社會趨於安定，大家一起來。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台中版猛鬼大樓」命案　破門驚見他已死
廖峻傳腦出血「三度中風」進加護病房　粉專求集氣！
川普貿易戰「正在摧毀美國信譽」　CNN點2大警訊
柯文哲放話硬碟全公開　檢設「黃線」避免散布猥褻影像
AI解決人力荒？　比爾蓋茲點名「2種職業」恐被取代
不爽小姐跑檯！3男砸酒店反被打趴　1人昏迷專機急救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

試院公布調查局、法官、會計師考試時間　海巡人員特考刪身高限制

國民黨北市黨部主委遭約談　新北市黨部轟：戒嚴的前兆

打詐全民運動！劉世芳出席ETtoday斥詐風雲論壇　籲大家多點警覺心

快訊／批賴清德瘋狂獨裁　朱立倫下軍令：所有黨公職今晚北檢見

賴清德引地藏王「地獄不空，誓不成佛」　宣示詐騙還在努力就不停

黃呂錦茹＋藍北市黨部2幹部遭約談　李明賢痛批：此刻民主正在倒退

賴清德親揭成立「打詐儀表板」真正目的　提升人民「識詐能力」

罷綠委死亡連署數是罷藍委數160倍？　朱立倫：民進黨弄假數據

賴清德出席ETtoday「2025斥詐風雲論壇」　打擊詐騙4大作為一次看

境外勢力滲透機敏單位　卓榮泰指示研議強化方案

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

試院公布調查局、法官、會計師考試時間　海巡人員特考刪身高限制

國民黨北市黨部主委遭約談　新北市黨部轟：戒嚴的前兆

打詐全民運動！劉世芳出席ETtoday斥詐風雲論壇　籲大家多點警覺心

快訊／批賴清德瘋狂獨裁　朱立倫下軍令：所有黨公職今晚北檢見

賴清德引地藏王「地獄不空，誓不成佛」　宣示詐騙還在努力就不停

黃呂錦茹＋藍北市黨部2幹部遭約談　李明賢痛批：此刻民主正在倒退

賴清德親揭成立「打詐儀表板」真正目的　提升人民「識詐能力」

罷綠委死亡連署數是罷藍委數160倍？　朱立倫：民進黨弄假數據

賴清德出席ETtoday「2025斥詐風雲論壇」　打擊詐騙4大作為一次看

境外勢力滲透機敏單位　卓榮泰指示研議強化方案

湯瑪士小火車真人版！台中男開上馬路惡搞　最高挨罰3千6

IVE出發來台灣！兪眞頂帥氣粗框眼鏡現身　張員瑛甜美揮手迷倒粉絲

至親離開要多久復原？作家吳若權「給心碎答案」　揭過往：街頭突淚崩

「台中版猛鬼大樓」傳命案　住戶多天沒出門...破門驚見他已死

演出前4天…主辦突宣布「朴鎮佑無法出席」　SEVENTOEIGHT週邊剩6人

華航獲3項國際大獎　機上旅行包、餐飲都入列

貳樓餐飲邁入新時代！新總部進駐北士科　打造員工有感幸福職場

「養了5、6年卻沒比特犬生活照片」！柴犬飼主質疑：想規避罰責

試院公布調查局、法官、會計師考試時間　海巡人員特考刪身高限制

K湯砍23分復仇國王、AD附加賽沒輸過　獨行俠挺進西區老八爭奪戰

【太危險】客運沿路蛇行狂飆超車！　險撞騎士後車嚇爛

政治熱門新聞

霧峰林家後代出手　馮媛甄豪門尪挺罷藍：親送連署書

批賴瘋狂獨裁　朱：所有黨公職今晚北檢見

快訊／頻涉連署造假！　藍北市黨部遭搜索

沈伯洋收恐嚇信「讓你女兒變第2個小燈泡」

台灣未列美關稅優先談判國家　政院：台美皆盼近期再次協商

罷傅團隊疑領政府千萬補助　朱開砲是貪汙

賴清德引地藏王「地獄不空，誓不成佛」　宣示詐騙還在努力就不停

7件事讓川普失眠　邱毅：等不到習近平電話

北市教育局爆廁所偷拍色狼

知名購物平台涉個資疑慮　監察院要查了

柯文哲術後今首出庭　小草夜排等旁聽

不滿青年軍納粹禮被嗆「無恥行為」　藍支持者出征德國在台協會粉專

羅智強宣布發動罷免簡舒培！　嗆：以其人之道還其人之身

主持食安會報　陳時中：持續加強輔導未登記工廠合法化

更多熱門

相關新聞

賴清德親揭成立「打詐儀表板」真正目的　提升人民「識詐能力」

賴清德親揭成立「打詐儀表板」真正目的　提升人民「識詐能力」

總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」時，分享他要求成立「打詐儀表板」的目的，其中很重要是要讓民眾透過媒體報導，知道每一個被騙的環節，讓民眾的「識詐能力」可以提升；同時，也是勉勵打詐的同仁，要把每天的實況公布出來，做為努力的目標。

2025 ETtoday斥詐風雲論壇　總統盼科技人勿參與詐團

2025 ETtoday斥詐風雲論壇　總統盼科技人勿參與詐團

賴清德出席ETtoday「2025斥詐風雲論壇」　打詐4大作為一次看

賴清德出席ETtoday「2025斥詐風雲論壇」　打詐4大作為一次看

桃園2男女供帳戶給詐團　下場共賠503萬元

桃園2男女供帳戶給詐團　下場共賠503萬元

藍嗆大罷免輸不起　綠中常會考古馬英九「挺罷」金句：做不好就罷

藍嗆大罷免輸不起　綠中常會考古馬英九「挺罷」金句：做不好就罷

關鍵字：

賴清德地藏王打詐詐騙

讀者迴響

熱門新聞

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

創意私房「最變態陳老師」正臉曝！

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

韓千萬YTR「趁酒醉性侵」被判刑！

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」出席曾志偉壽宴

老公「床上1癖好」她無奈求解！過來人警告：會越來越瘋狂

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

川普對中關稅增至245％　中國商務部回應了

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面