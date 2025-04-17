賴清德親揭成立「打詐儀表板」真正目的　提升人民「識詐能力」

▲總統賴清德出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」時，分享他要求成立「打詐儀表板」的目的，其中很重要是要讓民眾透過媒體報導，知道每一個被騙的環節，讓民眾的「識詐能力」可以提升；同時，也是勉勵打詐的同仁，要把每天的實況公布出來，做為努力的目標。

賴清德致詞時首先表示，他代表政府衷心感謝《ETtoday新聞雲》舉辦論壇，對台灣打詐工作來說有莫大幫助。他也說，今天論壇邀請到呂捷老師當司儀，可以看見ETtoday用心程度。

對於詐騙的樣態，賴清德表示，詐騙推陳出新、聲名狼藉，對台灣社會的危害可以說是罄竹難書。他也向大家分享，政府對於打擊詐騙所採取的4大作為，包括「組織面」、「法制面」、「政策面」與「預算面」。

▲總統賴清德出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）

此外，賴清德當場也勉勵行政院團隊，特別是第一線司法工作同仁，未來還要做幾件事，第一，成立「打詐儀表板」，打詐儀表板目的是希望每一天發生多少案件、詐騙多少金額都要公布，讓民眾可以了解問題的情況；同時如果民眾有機會透過媒體報導，知道每一個被騙的環節，對民眾識詐能力的提升有幫助，目的在此。

第二，賴清德說，打詐儀表板目的，也是讓同仁知道，打詐成果不能如以往，每次只公布今年度成果比去年度成果進步，因為成果可能是冰山一角，所以要把每天的實況公布出來，做為我們努力的目標。

第三，賴清德認為是要勉勵同仁拿出打詐決心，詐騙不會單獨存在，過去金光黨也是一群人，現在高科技時代，詐騙已經成為一個生態系，所以要拿出打詐決心，詐騙對社會的傷害之高，常常跟黑金槍毒是同一個集團，所以政府要不斷拿出掃黑的決心、打擊黑金槍毒詐，一個縣市又一個縣市、一次又一次，「不相信道高一尺、魔高一丈，我們是政府，學術專精，一定要有邪不勝正的決心」。

▲總統賴清德出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）