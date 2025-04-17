打詐全民運動！劉世芳出席ETtoday斥詐風雲論壇　籲大家多點警覺心

▲內政部長劉世芳出席2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長劉世芳今（17日）出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐風雲論壇」時提到，打詐已經變成全民運動，政府一定會保障人民生命財產、保護所有善良國人，一起處理各項反詐作為。劉也笑說，「如果有錢要投資，好康要逗相報，拜託也跟警察報一下，看一下是好投資還是壞投資，也可以試試看」，大家一起有這樣的警覺心，對打詐工作會做得越來越好。

根據內政部警政署「打詐儀錶板」，過去一個月平均每日發生538件詐騙案件，平均每天造成2.48億元的財產損失 。詐騙手法從假投資、網路購物、假交友到假買賣家交易，甚至假中獎通知，花樣不斷翻新。為強化全民識詐行動力、打造更嚴密的社會防線，《ETtoday新聞雲》今舉辦年度規模最大反詐論壇「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，集結政府、金融、科技、電信與資安領域的頂尖專家，正面迎戰AI詐騙浪潮。

劉世芳在致詞時首先表示，很高興《ETtoday新聞雲》特別舉行這麼隆重的「斥詐風雲論壇」。她提到，立法院去年8月通過打詐新4法，提供給行政單位最好的工具，「像打地鼠一樣，每一種新的詐騙手法出來，就會有新的工具」，台灣是一個民主法治的社會，工具不是拿棍子、拿槍，而是用法律，所以這個工具不只適用在內政部，也適用在法務部、數發部、NCC、金管會。

劉世芳說，各位可以看到，165的打詐儀表板，其實就是賴總統在還沒有通過打詐新4法時候，要求馬上做到，「要謝謝警政署還有第一線同仁，馬上就推出打詐儀表板，警政署跟內政部要下非常大的決心」，24小時所有的案件量，包括報案數、損失的財損金額都要上線，也是中央從警政署到各地方縣市警察局，在第一線服務台所有警政同仁，所累積出來的成果。

▲總統賴清德出席2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）



「這個成果讓我們看到非常觸目驚心。」劉世芳說，從去年8月以來，也就是立法院給行政機關工具、開始處理打詐相關業務時候，可以看到，假投資詐騙的案件量有下降，與去年同期相比下降數高達40%，但是財損量只有下降14%，「也就是說詐騙集團也越來越精準，可以找到高大上、有錢有閒接受假投資詐騙集團的手法」。

劉世芳說，警政署也不是吃素的，現在會針對40%以上，也就是大概50歲到65歲以上的退休家庭主婦，開始做識詐第一線的宣傳，「這宣傳確實不容易，要謝謝包括刑事局的同仁，也開始要走入美容美髮業，因為這些人在美容院才看得到，而且也要到宮廟去拜拜，所以內政部也一共印了5萬多件防止打詐的布條，從過年就掛到現在」。

「所以各位可以知道，打詐已經變成全民運動。」劉世芳說，因為是全民運動，站在政府一定要保障人民生命財產、保護所有善良國人的角度，一起處理反詐的各項作為，所以也非常謝謝包括媒體界的朋友願意提供這樣好的平台，讓政府來做宣傳。

劉世芳說，這也讓各界知道，大家面臨的挑戰非常大，詐騙集團所用的工具不是只有在台灣，到目前為止，境外、國外透過網路詐騙的也非常多，所以包括數發部、法務部或是金管會，從國外的金流是不是屬於真的金流或假的金流、詐騙金流，也要花一番心思。

劉世芳強調，最重要是要謝謝各位，過去1年以來統計這麼多詐騙集團，發現越來越有信心，除了總統特別提示到，打詐的行政團隊是一條龍，但是詐騙集團也是一條龍作業，包括要把黑金槍毒跟詐全部合在一起。她說，最近在北部破獲大案後，行政團隊也不以此為滿，會繼續往下追蹤。

劉世芳也拜託各界，不管是產官學界的朋友，「如果有心，可以到第一線，包括到臨櫃也好或是金融單位、地政單位，請看一下那些可能在猶豫不決、那些一下子之間就會被騙走的人，多一番關心，告訴他要不要停下3秒鐘，打一下165反詐騙電話、讓政府多幫幫你」。

劉世芳說，最近聽到一個笑話，「如果有錢要投資，好康要逗相報，拜託也跟警察報一下，看一下是好投資還是壞投資，也可以試試看」，一起有這樣的警覺心，對打詐工作會做得越來越好。

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）