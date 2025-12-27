妻外遇同事互訴「邊打邊想你」　夫靠Google導航揪開房紀錄

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與男同事阿強（化名）發生婚外情，兩人不僅在通話中互訴「我每天都黏你」、「邊打邊想你」，手機Google地圖導航還留下一同前往摩鐵的紀錄，他憤而決定對阿強提告求償120萬元。桃園地院法官日前審理之後，判阿強應賠償人夫20萬元較為適當。

▲人夫抓包妻子小美外遇同事阿強。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿強明知小美已婚，兩人仍發展出不正常男女交往關係，在2024年12月至2025年1月間，他們共計做出8次踰矩行為，包含一同前往摩鐵2次（有手機Google地圖導航紀錄為證）、前往雙方住所等等，甚至還在通話中互訴「你想做喔」、「我每天都黏你」、「邊打邊想你」、「超愛」，互動十分親密。

人夫表示，他發現這段關係之後，曾多次提醒阿強不要再接近小美，但阿強依然故我，實在忍無可忍，這才決定提告並向阿強求償120萬元。

而阿強在法院最後一次言詞辯論期日中提到，之前的答辯並非實在，他承認是在2024年11月間開始與小美交往，交往期間有擁抱、親吻、發生性行為。小美也坦承發生婚外情，和阿強交往期間有發生親密行為。

桃園地院法官認為，阿強明知小美已婚，仍多次做出超越一般同事界線的行為，確實侵害到人夫的配偶權且情節重大，考量到雙方的身分、經濟狀況等因素，最終判他應賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。