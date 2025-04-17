投資6萬可領38萬返款？　他1個月受騙2次傻眼曝過程

記者黃翊婷／綜合報導

台南一位民眾1個月內誤信詐騙集團話術2次，以為存入5萬元就能獲得20萬元操作金、面交6萬元就能領到38萬元返款，結果依約付了錢，卻什麼都沒有拿到，他這才驚覺受騙，趕緊向警方報案並將事發經過公開。

▲受害者1個月內遇到2次詐騙，損失11萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板16日分享一起案例，台南一位民眾今年3月初透過LINE結識一名朱姓網友，對方邀請他加入某個主打投資理財方案的臉書社團，還說目前有一個「天籟計畫」的變種方案，只要存入5萬元就能獲得20萬元操作金，而且在指定平台操作3天，保證可以領回8萬元。

受害者起初雖然有疑慮，但還是被朱姓網友的話術洗腦，加上社團裡經常有人貼出獲利截圖或感謝文，因而降低戒心，決定付款參加活動。然而，3天之後受害者詢問出金流程，卻被朱姓網友已讀不回，接著立刻就有自稱某集團的客服主動聯繫，說要補交1萬元保證金才能領取8萬元報酬，他這才懷疑自己可能遇上詐騙集團。

事情到此還沒結束，受害者3月底在社群媒體上看到一則牙齒美白廣告，內容提到可以參加廠商返款活動，他出於好奇進一步查看，隨即有一名李姓網友主動聯繫，對方自稱與廠商有合作管道，只要繳交12萬元就能獲得高額返還，甚至願意跟他合作各出一半的錢。

受害者與李姓網友相約在4月初進行面交，李姓網友說，只要完成面交6萬元，未來就能領回38萬元返款。但直到現在受害者都沒有拿到任何報酬，詢問李姓網友也沒有獲得回覆，他覺得應該是遭到詐騙，於是自行前往警局報案。

受害者提到，他遇到的詐團都是利用「高額回饋」、「保證獲利」、「短期翻倍」為誘因，再結合社群操作與面交方式行騙，屬於典型的假投資與假返款詐騙手法，事後他也決定將自身經歷說出來，希望大家提高警惕，以免受騙上當。