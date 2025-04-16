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大甲媽遶境「狂拿150罐飲料+20包餅乾」囂張PO文：點心跟狗屎一樣

▲▼大甲媽。（圖／記者許權毅攝）

▲大甲媽。（圖／記者許權毅攝）

記者施怡妏／綜合報導

大甲媽祖遶境9天8夜進香活動，沿途信眾自發性提供飲水、食物等物資，不過有鄉民在進香活動期間，到處狂吃狂喝PO文炫耀，拿了150罐飲料、20包餅乾、水果，還放話要買一台推車，拿來裝500瓶飲料，甚至怒罵餐點難吃，引起網友撻伐，「會因果報應的，不懂的感恩之人」。

「杜絕社會歪風，防止更多點心攤受害！」有網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，有位鄉民在PTT多次發文，背著55公升登山包，兩手各拿一個大麻袋，在大甲媽祖遶境期間，瘋狂索取免費飲料和食物，「背包全部都是飲料，大概有50罐，都貴的，兩手麻袋全部都是餅乾、洋芋片、泰國捲」。

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不僅如此，鄉民吃到不好吃的餐點還罵「點心跟狗屎一樣」，一次拿3瓶飲料被工作人員盯上時，還嗆聲「以後不來了，什麼東西啊！」5天下來，共拿了150瓶飲料，20包餅乾，還有一些水果，鄉民還放話要購買推車，等5月白沙屯媽祖遶境活動時，預計拿500瓶飲料，「喝到保存期限都喝不完，有鄉民要約走白沙屯媽吃免費嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼鄉民PO文炫耀。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

臉書社團原PO呼籲，「惡意來點心攤把大家的物資掃回家，還羞辱人，真的太過分，這種人就是吃定點心攤的人好欺負，但我覺得這次真的不能再容忍，一定要硬起來，否則他們只會越來越囂張！」

貼文曝光，掀起網友討論，「大甲媽遶境，前2天跟後2天都是假日，很多觀光客跟當地搜刮團（機車、汽車），見怪不怪了」、「我都不敢拿，深怕趕不上轎班耶」、「希望食物能夠給需要的人，不要浪費了，感恩每一位真誠分享溫暖的人」。也有網友質疑可能是釣魚文，「他真的有去走嗎？拿這麼多，真的走的動？還要分批收集，光想就累」、「一看就知道不合常理，4罐小舒跑以一公斤算，他說五天拿了150瓶就大概37公斤，誰有辦法背加提37公斤走五天，跟他認真你就輸了」。

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