1800名師生熱舞迎鑾轎！學童體驗「鑽轎底」　嗨喊：媽祖我愛妳

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎進僑信國小。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境進入第七天，彰化僑信國小1800名師生以最熱情的方式迎接這場文化盛事！為讓學子親身體驗傳統宗教文化，學校多年來持續參與遶境活動，小朋友們不僅在校門口跳起活力舞蹈，更在操場排起長長隊伍等待「鑽轎底」，人龍從校門口一路蜿蜒至操場，孩童們見到媽祖鑾轎時，更興奮高喊「媽祖！媽祖，我愛妳」。

▲僑信國小1800名師生迎媽祖。（圖／記者唐詠絮攝）

媽祖鑾轎於中午12點10分自福寧宮起駕，沿途「鑽轎底」信眾綿延逾1公里，場面壯觀。當鑾轎轉進僑信國小時，鎮瀾宮董事長顏清標感動表示：「僑信國小師生和家長年年以最熱忱的心迎接媽祖，讓鑾轎能進入校園庇佑學子，祈求孩子們平安健康、學業進步。」

▲學童體驗鑽轎腳。（圖／記者唐詠絮攝）

許多學童都是第一次體驗「鑽轎底」，臉上難掩興奮神情。廟方特別準備「文昌筆」致贈每位學童，將媽祖的祝福化為實質鼓勵。校長表示，這不僅是宗教活動，更是最生動的文化教育，讓傳統信仰深植孩子心中。

這場年度盛事不僅展現台灣特有的宗教文化，更凝聚了社區情感。信眾們跟隨鑾轎腳步，感受的不只是信仰熱忱，更是這片土地最溫暖的人情味。隨著鑾轎離校，孩童們依依不捨的雙手合十道別，期待明年再與媽祖相見。