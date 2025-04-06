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大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

記者游瓊華／雲林報導

2025年台中大甲鎮瀾宮大甲媽遶境南下嘉義新港奉天宮，共9天8夜行經台中、彰化、雲林和嘉義4縣市遶境約340公里。今（6）日約18時許，大甲媽祖鑾轎抵達西螺大橋北端，在近萬千信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩進入西螺鎮，市區人聲鼎沸、萬頭攢動，約19時進入雲林縣轄，大橋南端擠滿迎駕信眾。

▲大甲媽祖鑾轎近萬千信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩前進，市區人聲鼎沸、萬頭攢動，晚間大約19時進入雲林縣轄。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤將掌轎位置交接予與雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、鎮長廖秋萍，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同掌轎。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林西螺福興宮是唯一大甲媽祖鑾轎來回均會駐駕的廟宇，頭旗約15時30分抵西螺大橋南端，其他團隊隊伍亦陸續通過西螺大橋進入雲林縣境內，西螺福興宮與各接駕宮廟出動神轎及各式文武陣頭接駕，大甲媽祖鑾轎於19時20分抵達大橋南端，今年適逢清明連假遊客與香灯腳人潮擠滿南端路口，預計21時駐駕、7日零時起駕。

▲大甲媽祖鑾轎近萬千信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩前進，市區人聲鼎沸、萬頭攢動，晚間大約19時進入雲林縣轄。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大甲媽祖鑾轎近萬千信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩前進，市區人聲鼎沸、萬頭攢動。（圖／記者游瓊華翻攝）

昨日抵達彰化時間比去年晚6小時，今早起駕一路趕程南下，預期今年人潮將比往年更勝，雲林警方組立逾50人的「護轎大隊」，維持鑾轎周邊秩序。但抵達雲林時間比去年的20時提早40分鐘。

大甲媽祖鑾轎自大橋北端進入到南端第三拱，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤將掌轎位置交接予雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、鎮長廖秋萍，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同掌轎，進入西螺鎮後再由大甲鎮瀾宮董事長顏清標扶轎，以萬人隨香盛況延西螺鎮建興路進入西螺市區，展開平安遶境，整個西螺小鎮熱鬧非凡，大甲媽祖鑾轎預計於晚上進入西螺福興宮駐駕休息後，繼續南下新港前進。

▲大甲媽祖鑾轎近萬千信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩前進，市區人聲鼎沸、萬頭攢動，晚間大約19時進入雲林縣轄。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大甲媽祖鑾轎今年較早抵達雲林西螺大橋。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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