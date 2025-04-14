大甲媽1:13入廟安座「萬人伸手」大喊進喔！　顏清標：媽祖很靈

▲大甲媽今日凌晨1時13分入廟。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

鎮瀾宮大甲媽9天8夜遶境進香回鑾安座，媽祖鑾轎約在今日凌晨1時13分左右入廟，並在1時30分左右完成安座大典，現場數萬名信眾擠滿鎮瀾宮內外，雙手不斷伸長，要幫忙接正爐媽、副爐媽以及湄洲媽安座。顏清標則說，一路就是感謝再感謝，各友宮幫忙，大甲媽是全世界三大宗教活動，媽祖會保佑台灣和平。

▲▼大批信眾想接媽祖神尊沾福氣。（圖／記者許權毅攝）



大甲媽昨18時37分進入水尾橋，對於地方民眾來說，等於是正式返回大甲鬧區，神轎再沿著光明路、鎮政路、順天路、文武路、德興路、仁愛街等重要道路遶境，沿途炮聲四起，甚至炸出滿天火煙，不斷有民眾施放煙火。以鎮瀾宮為中心，北至育英路、東至水源路、西至經國路均有陣頭、臨時壇，大甲宛如不夜城，人潮相當多。

▲▼大甲媽鑾轎今日下午抵達大甲後，在市區遶境，人潮擁擠。（圖／記者許權毅攝）



凌晨1時許，眾人齊聲喊「進喔！進喔！」將眾神佛接進廟內，隨著正爐媽、湄洲媽以及副爐媽進廟完成安座後，現場信眾集體拍手，歡迎媽祖回家，並由台中市副市長鄭照新以及鎮瀾宮董事長顏清標等人帶領眾人點香恭請媽祖安座，代表9天8夜遶境順利畫下句點。

今年大甲媽回程預訂子時（23時）返回鎮瀾宮安座，與往年相同，因人潮多導致鑾轎前進速度緩慢，比預定時間晚了2個多小時。

鎮瀾宮董事長顏清標表示，昨天下大雨，但今天一滴雨都沒有下，天氣很好，媽祖很靈，比較抱歉就是有信眾來沒有鑽到轎底，很抱歉，會改進，深深感謝大家，大甲媽一年一度遶境，媽祖慈悲會保佑台灣和平，安居樂業。