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大甲媽到北斗！「許效舜」到場人氣直逼顏清標　合照完才知非本尊

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導　

為期9天8夜大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛大展開，沿途滿滿跟隨信眾，5日聖駕由大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎進入彰化縣，今第3天來到彰化北斗，途中只要顏清標現身，就成「真人人型看板」，被民眾追拍，還有一名貌似藝人許效舜的男子到場發豆花，大家爭相合照，人氣和顏清標不相上下，到最後大家才知道「拍錯了」，不是許效舜本人，直呼「搞笑喔」。

▲▼神似許效舜的男子到場發豆花。（圖／記者唐詠絮攝）

▲撞臉許效舜的男子到場發豆花，民眾爭相合照。（圖／記者唐詠絮攝）

今天是遶境第3天，大甲媽一晚的趕路，今來到彰化北斗，因為行程延遲，一路上都沒有給信徒鑽轎底，終於在中午12點來到北斗華嚴寺。一路上有20多名身障人士騎著小台三輪車來追媽祖，另外也有信徒在神轎趕路中跌倒，但身體都無大恙。

▲▼神似許效舜的男子到場發豆花。（圖／記者唐詠絮攝）

▲身障人士騎著小台三輪車一路追隨馬祖。（圖／記者唐詠絮攝）

此外，大甲媽祖遶境的另類風景，就屬大甲鎮瀾宮董事長顏清標，只要他一出現，就像真人人型看板般，被民眾一直拍照。

令民眾驚喜的是，今天還有人一大早就來北斗發10桶豆花，相貌和打扮都疑似藝人許效舜，引來民眾爭相合照，人氣跟顏清標不相上下，合照到最後，這名男子才自爆「我是像許效舜的許效舜」，原來他只是長得很像許效舜，民眾還不敢相信問「真的不是本人？」、「搞笑喔」讓大家啼笑皆非。

▲▼神似許效舜的男子到場發豆花。（圖／記者唐詠絮攝）

▲民眾爭相和神似許效舜的男子合照，他人氣直逼顏清標。（圖／記者唐詠絮攝）

而適逢清明連假最後一天，車潮擠爆，警方雖將南下2車道當媽祖通行車道，但北上一通道在做施工，整個南北4車道只剩下1線能通車，造成交通大阻塞，警方只能出動擴音器廣播疏導交通，奮力喊到「燒聲」，希望駕駛、騎士都能體諒。

▲▼神似許效舜的男子到場發豆花。（圖／記者唐詠絮攝）

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