詹能傑未帶共生面罩！衝滿屋雜物火場救人殉職　家屬現身醫院相驗

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市安樂區樂利三街昨（21）晚間發生住宅火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，連續3度返回火場搜救，疑被濃煙嗆傷昏迷送醫不治。基隆市消防局指出，第三次搜索任務時，詹能傑並未攜帶「共生面罩」，而現場堆積雜物嚴重阻礙逃生與救災動線，救出受困的詹能傑後送醫仍不幸殉職。檢警今下午在基隆長庚醫院相驗，家屬悲慟現身。

▲安樂區樂利三街住宅火警，現場堆積雜物嚴重。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市消防局表示，基隆市安樂區樂利三街於昨日深夜22時41分發生住宅火警。消防局獲報後隨即派遣27車59人趕往救援。現場濃煙密佈，救災人員分層展開搜索及滅火作業，火勢於夜間23時42分撲滅並進行殘火處理。

但救災過程中遭遇重大變故。1月22日00時39分，現場回報詹能傑受困火場。消防局現場旋即啟動快速救援機制（RIT）全力投入搶救。但因起火戶內堆積大量雜物、空間極度狹隘，現場共計派遣7梯次RIT小組人員接力施救，逐步將受困的詹能傑帶出。經查，詹能傑當時配戴完整個人防護裝備進行搜救任務；為確保在艱困環境下能維持最大之搜救機動力與行動敏捷度，執行第三次搜索任務時，並未隨身攜帶公裝配備的「共生面罩」。

由於火場內堆積之雜物嚴重阻礙逃生與救災動線，加之濃煙密佈、視野極差，搜救環境異常艱困，詹能傑於01時55分被救出並緊急送醫，經醫療團隊竭力搶救，仍於02時55分不幸殉職。另有一名消防同仁在救災過程中，因感電導致雙腿劇烈痙攣無法行走，經緊急就醫處置後，目前已無大礙，返隊休養觀察。

▲詹能傑家屬在基隆長庚醫院陪同相驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局游家懿局長第一時間對同仁殉職表達最深切之哀悼與不捨，強調已啟動關懷機制，並承諾「從優撫卹」，全力協助家屬處理後續事宜。游家懿局長表示，目前火災調查科已針對起火原因展開調查。同時呼籲市民，平時務必保持家中逃生通道暢通，避免堆置雜物，並裝設住宅用火災警報器，守護家園安全。

檢警今在基隆長庚醫院相驗，家屬悲慟到場，相驗結束後低調沒有受訪，不發一語便搭車離開長庚醫院。