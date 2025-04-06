　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清明連假遇大甲媽遶境！3校停課2天「爽放6天假」　新港交管曝

▲大甲媽祖鑾轎近萬千信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩前進，市區人聲鼎沸、萬頭攢動，晚間大約19時進入雲林縣轄。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大甲媽祖鑾轎今晚間大約7時進入雲林縣轄。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

為期9天8夜大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛大展開，沿途滿滿跟隨信眾，5日聖駕由大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎進入彰化縣，今（6日）第3天來到彰化北斗，預計明（7日）抵達嘉義縣新港鄉奉天宮，進行遶境與駐駕。由於行程巧逢清明連假，當地3所學校配合停課2天，加上原本的4天清明連假，師生得以享有罕見的6天連休。

隨著大甲媽祖遶境進香進入第二天，活動進程已達彰化縣溪州鄉，預計明天中午抵達嘉義縣新港鄉。為迎接這一盛事，新港國中、新港國小和文昌國小宣布停課2天，並開放校園供信眾休息。由於今年遶境期間適逢清明連假，這3所學校的師生得以享受全台唯一的六天連假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新港國小校長顏金郎表示，學校早已準備好迎接大甲媽祖遶境，並利用連續四個周三下午補課，提前完成兩天的課業。此外，校園內的教室和活動中心等室內空間將提供給奉天宮安排的團體入住，其他開放空間則供一般信眾使用。

▲大甲媽祖鑾轎近萬千信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩前進，市區人聲鼎沸、萬頭攢動，晚間大約19時進入雲林縣轄。（圖／記者游瓊華翻攝）

文昌國小校長賴英杰也提到，這一慣例已行之有年，學校在大甲媽祖抵達期間只安排行政人員輪班執勤，並開放部分區域供散客休息，但會在8日下午4點後進行校園消毒和清潔工作。

今年大甲媽祖遶境適逢清明連假，吸引超過60萬信眾共襄盛舉。為提供信眾食宿，新港地區登記有案的免費餐食供應站已有近40站，加上許多民眾自發設攤，推估供應站數量達50至60攤。

為確保交通順暢和安全，嘉義民雄分局在大甲媽祖遶境期間對新港鄉奉天宮周邊道路實施交通管制。除執行公務車輛和管制區內居民外，其他車輛禁止進入。管制點包括中正路、新中路口；新中路、福德路口；登雲路111巷、中山路72巷口；登雲路111巷口、公園路；中山路奉天宮牌樓前路口；古民街、文昌路口；古民街、登雲路口；古民街、新民路口及古民街、大興路口。

此外，自7日上午11點至9日凌晨2點，崙子橋、157線海瀛村路口也將進行車輛管制，建議車輛改道至嘉86線→164線→新港市區道路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
378 2 5797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑
清明連假遇大甲媽遶境！3校停課2天「連放6天假」
「網紅洋媳婦」楊奇娜猝逝！得年38歲　網驚：5天前才拍片
大甲媽遶境爆「亮槍」　20歲男：壯膽用

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明連假遇大甲媽遶境！3校停課2天「爽放6天假」　新港交管曝

廚餘你丟對了嗎？「養豬、堆肥」兩類大不同　做錯1件事恐噴6000

台人一周被騙15億！「假投資詐騙」最多人上鉤　狂噴7億元

瘦子嗆「勾二嫂」疑諷吳卓源！朱軒洋前任Cindy笑做1舉動：我大哥

兩波鋒面接力！周三晚先變天　雷雨掃全台

韓籍男大生西門町遭砍！「恐懼出門」仍暖喊：我知台灣善良人更多

剛拿到就業金卡！企鵝妹「禁止入境台灣」要等到2028年　原因曝　

全台511萬單車族不戴帽「死亡率高3倍」　專家：應立法強制要求

清明後「4生肖」要迎大運了！升職加薪...財運一路飆升

LINE圖片「儲存期限已過」煩死一票人！內行曝解法：能存起來

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

大聲被逼做個人技「下跪道歉XD」　又模仿CL「講歐爸」氣瘋她惹

北捷落軌死者身分曝　23歲女送醫搶救不治

清明連假遇大甲媽遶境！3校停課2天「爽放6天假」　新港交管曝

廚餘你丟對了嗎？「養豬、堆肥」兩類大不同　做錯1件事恐噴6000

台人一周被騙15億！「假投資詐騙」最多人上鉤　狂噴7億元

瘦子嗆「勾二嫂」疑諷吳卓源！朱軒洋前任Cindy笑做1舉動：我大哥

兩波鋒面接力！周三晚先變天　雷雨掃全台

韓籍男大生西門町遭砍！「恐懼出門」仍暖喊：我知台灣善良人更多

剛拿到就業金卡！企鵝妹「禁止入境台灣」要等到2028年　原因曝　

全台511萬單車族不戴帽「死亡率高3倍」　專家：應立法強制要求

清明後「4生肖」要迎大運了！升職加薪...財運一路飆升

LINE圖片「儲存期限已過」煩死一票人！內行曝解法：能存起來

MVP詹子賢放閃又搞笑！虧王政順差點出局　自曝結婚當爸大不同

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

愛莉莎莎挨酸造假翻車　陳沂：誰沒事會去造這麼無聊的謠？

「囤房稅2.0」將開徵　北市3個月遷出近4萬人

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

劉樂妍不怕中國管制！生日「胸前挖大U」放送辣照　挨酸卻沒看懂

三重、板橋2大幹道明起全面銑鋪　道路彈性交管用路人注意

清明連假遇大甲媽遶境！3校停課2天「爽放6天假」　新港交管曝

海味調色盤正美！新北推石花菜小旅行　順嘗肉質Q彈貢寮鮑

女想租房被屋主拒絕　碰壁理由「不是公務員」

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

生活熱門新聞

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

巨城櫃姐曝當日業績148！他以為1萬4糗了

企鵝妹「被禁止入境台灣」要等到2028年！原因曝

LINE圖片「儲存期限已過」超煩！解法曝

快訊／2縣市大雨特報　「鋒面掃全台」時間曝

高中生去六福村「排3小時只玩到笑傲飛鷹」嗆不來了被砲翻

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

雨還沒停「3地明天溼答答」　下周三鋒面雨擴大夜襲

沒繫安全帶被開單！他一看照片傻眼了

炮友轉正「婚後2原因」性無感　人妻求救

台積電效應！日本學生來台暴增72%　擠進境外生前四名

洗衣服「常見1習慣」踩巨雷　專家警告：細菌恐萬倍成長

更多熱門

相關新聞

大甲媽遶境爆亮槍威嚇20歲男落網

大甲媽遶境爆亮槍威嚇20歲男落網

大甲鎮瀾宮媽祖前天（4日）出巡沒多久，就爆發鎮瀾宮人員與某宮廟團體發生肢體衝突，警方將1名持安全帽打人、隸屬該宮廟的黃姓男子逮補到案；事後警方調閱相關畫面，又發現這起衝突當中，竟有另1名該宮廟男子涉嫌亮槍威嚇，稍早警方循線將這名持槍的20歲張姓男子查獲，並起出空氣槍1把，初判無殺傷力，訊後依社維法將他送辦。

賓士男無照借牌衝大甲媽遶境　吃4張罰單

賓士男無照借牌衝大甲媽遶境　吃4張罰單

大甲媽去年回鑾爆鬥毆　4男各判8月

大甲媽去年回鑾爆鬥毆　4男各判8月

大甲媽到北斗！「許效舜」人氣直逼顏清標

大甲媽到北斗！「許效舜」人氣直逼顏清標

大甲媽凌晨通過民生地下道　信徒擠爆畫面曝

大甲媽凌晨通過民生地下道　信徒擠爆畫面曝

關鍵字：

大甲媽祖遶境信眾停課交通管制

讀者迴響

熱門新聞

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他

裕隆反擊！　請政治人物停止不實指控

即／北捷23歲女落軌死亡　母親悲痛從台中北上

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

巨城櫃姐曝當日業績148！他以為1萬4糗了

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

川普將「奪回」台灣晶片　專家揭原文斥：美商務部長根本沒這樣講

泰變性正妹「13金釵」現身兵役抽籤！網暴動

企鵝妹「被禁止入境台灣」要等到2028年！原因曝

快訊／金管會出手救市　先射3箭「限空令」明上路

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面