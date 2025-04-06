清明連假遇大甲媽遶境！3校停課2天「爽放6天假」　新港交管曝

▲大甲媽祖鑾轎今晚間大約7時進入雲林縣轄。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

為期9天8夜大甲鎮瀾宮媽祖遶境盛大展開，沿途滿滿跟隨信眾，5日聖駕由大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎進入彰化縣，今（6日）第3天來到彰化北斗，預計明（7日）抵達嘉義縣新港鄉奉天宮，進行遶境與駐駕。由於行程巧逢清明連假，當地3所學校配合停課2天，加上原本的4天清明連假，師生得以享有罕見的6天連休。

隨著大甲媽祖遶境進香進入第二天，活動進程已達彰化縣溪州鄉，預計明天中午抵達嘉義縣新港鄉。為迎接這一盛事，新港國中、新港國小和文昌國小宣布停課2天，並開放校園供信眾休息。由於今年遶境期間適逢清明連假，這3所學校的師生得以享受全台唯一的六天連假。

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新港國小校長顏金郎表示，學校早已準備好迎接大甲媽祖遶境，並利用連續四個周三下午補課，提前完成兩天的課業。此外，校園內的教室和活動中心等室內空間將提供給奉天宮安排的團體入住，其他開放空間則供一般信眾使用。

文昌國小校長賴英杰也提到，這一慣例已行之有年，學校在大甲媽祖抵達期間只安排行政人員輪班執勤，並開放部分區域供散客休息，但會在8日下午4點後進行校園消毒和清潔工作。

今年大甲媽祖遶境適逢清明連假，吸引超過60萬信眾共襄盛舉。為提供信眾食宿，新港地區登記有案的免費餐食供應站已有近40站，加上許多民眾自發設攤，推估供應站數量達50至60攤。

為確保交通順暢和安全，嘉義民雄分局在大甲媽祖遶境期間對新港鄉奉天宮周邊道路實施交通管制。除執行公務車輛和管制區內居民外，其他車輛禁止進入。管制點包括中正路、新中路口；新中路、福德路口；登雲路111巷、中山路72巷口；登雲路111巷口、公園路；中山路奉天宮牌樓前路口；古民街、文昌路口；古民街、登雲路口；古民街、新民路口及古民街、大興路口。

此外，自7日上午11點至9日凌晨2點，崙子橋、157線海瀛村路口也將進行車輛管制，建議車輛改道至嘉86線→164線→新港市區道路。