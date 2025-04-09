獎5萬！計程車運將通報「乘客可疑」　嘉義警逮香港籍車手

▲大甲媽祖遶境警方趁勢宣導防詐騙，警民合作斬車手。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局積極落實警政署推動的「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾檢舉提供車手線索情資，經警方緝獲車手可獲頒5萬元獎金，於本月5日透過計程車業者通報，迅速緝捕外籍車手詐騙案件，有效保護民眾財產安全。

嘉義縣警察局水上分局太保分駐所5日接獲計程車駕駛人報案，所載送之乘客行跡可疑，不斷變更上、下車點至超商領取包裹，疑似為詐騙集團車手，立即通報警方至最後下車地點嘉義高鐵站進行盤查，經查犯嫌為香港籍人士，當場起獲第一銀行、土地銀行等6張金融卡，成功展現警民合作防詐成效。

嘉義縣警察局局長李權哲提醒，近期詐騙手法層出不窮，尤以假求職詐騙誘騙民眾提供金融帳戶案件頻傳，部分民眾因一時不察，將金融存摺、提款卡出租或販售，成為詐騙集團洗錢工具，觸法風險極高。



另外為提升民眾防詐意識，嘉義縣警察局特結合大甲媽至新港奉天宮遶境活動，透過與宗教團體合作，以手持防詐關鍵字之手舉牌跟隨轎座、設立防詐宣導攤位，更至舞台宣講假投資、打詐儀表板等資訊，現場並舉辦有獎徵答，吸引民眾到場熱情參與並給予高度肯定，期透過多面向宣導方式，加深提高民眾對知詐防詐觀念，以降低遭詐，有效保護自身財產安全。



嘉義縣警察局呼籲，民眾應提高警覺，切勿輕信來路不明的工作邀約或金錢誘惑，金融帳戶及個人資料絕不可出租、出借或販售，以免觸犯詐欺罪；如有疑問或發現可疑情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，警民合作共同打擊詐騙犯罪。