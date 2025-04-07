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大甲媽抵崙子大橋畫面曝！嘉義鄉親備妥物資　盼走過貿易大戰

▲▼ 大甲媽遶境新港38週年 翁章梁率各界隆重迎駕 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 大甲媽遶境新港38週年 翁章梁率各界隆重迎駕 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣宗教信仰盛會大甲鎮瀾宮媽祖遶境嘉義縣新港鄉，7日中午抵達雲嘉交界處崙子大橋，嘉義縣長翁章梁與鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌等人扶轎，一路將媽祖鑾轎送上迎駕舞台，數萬信眾合十祈求媽祖護佑台灣。

▲▼ 大甲媽遶境新港38週年 翁章梁率各界隆重迎駕 。（圖／嘉義縣政府提供）

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媽祖鑾駕在信眾簇擁下抵達嘉義縣新港鄉，今年新港迎大甲媽祖邁入38週年，縣府隆重設置舞台，沿途鄉親熱情提供飲食，草仔粿、西瓜、肉粽、解渴飲料等補充體力、水分，讓眾人倍感窩心，此次以「感恩」為主題，盼媽祖恩澤廣被，庇佑眾生平安順遂，福佑嘉義永續昌盛。

▲▼ 大甲媽遶境新港38週年 翁章梁率各界隆重迎駕 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣府亦提早佈署各項安全維護及交通秩序管制措施，另考量遶境隊伍步行跋涉來到新港，奉天宮也特別規劃休息場地（新港國中、新港國小、文昌國小），信眾恢復體力後，能好好欣賞美麗的風土人情。

翁章梁說，今年人潮比往年還要多，看到所有信眾大德都帶著笑容和堅定腳步，走出台灣的路、走出平安，希望在媽祖保佑下，我們迅速調整步伐、走過世界貿易大戰的波折，快一點恢復這塊土地的信心，度過更平安、快樂的日子。

▲▼ 大甲媽遶境新港38週年 翁章梁率各界隆重迎駕 。（圖／嘉義縣政府提供）

何達煌歡迎所有人到新港奉天宮參與盛典，他說大甲媽、新港媽會保佑台灣度過貿易大戰、平安度日。顏清標指出，面臨貿易大戰，請出媽祖就能迎刃而解，感恩各界人士，祈求媽祖守護台灣人都能安身立命。

▲▼ 大甲媽遶境新港38週年 翁章梁率各界隆重迎駕 。（圖／嘉義縣政府提供）

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