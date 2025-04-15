藍委夜衝北檢聲援青年軍　綠：勿踐踏司法讓年輕人成替罪羔羊

▲國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀等人與支持者夜衝北檢。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

接連二天北檢、新北地檢針對罷免涉嫌不實連署啓動搜索調查，國民黨大動作召集支持者包圍地檢署，並召開記者會痛批司法雙標政治清算。對此，民進黨發言人韓瑩今（15日）駁斥，檢調依法職權受理告發，皆必須依法進行偵查，國民黨不應以顛倒是非、踐踏司法的行徑，進行政治操作，尤其國民黨朱立倫自己率先喊出「以罷制罷」，現在出事卻稱是公民團體行動，又想保持距離，要年輕人自己承擔責任，格外諷刺。

國民黨一早開記者抨擊司法雙標，立委王鴻薇在節目上，為國民黨青年軍被調查而落淚，批評「國家怎麼可以這樣欺負年輕人」。對此，民進黨發言人韓瑩反批「國民黨怎麼可以這樣欺負年輕人」，先前包括李孝亮母親已多次呼籲這些青年不要成為國民黨高層的棋子，現在抄名冊被抓卻要年輕人承擔責任，成為替罪羔羊。

韓瑩指出，對照國民黨這些政治操作，剛好可以突顯國民黨昨天晚上在北檢集結的荒謬；檢察官只要有人依法告發或提出告訴，都必須依法進行偵查，檢察官只是在行使他們的法定職權，卻被國民黨無端攻擊，凸顯了國民黨作為一個在野黨不分是非、踐踏司法的行徑。

政治工作者周軒表示，國民黨最先高喊要「以罷制罷」，要求國民黨青年軍站到第一線，卻又刻意保持距離，明顯推論國民黨早知「抄名冊」會有法律責任，才將青年推到前線，事後再與罷免團體切割、不願負責。檢調對藍、綠一視同仁，只要有爭議就會調查，國民黨不要拿司法進行政治操作。

周軒指出，針對國民黨昨日晚間召開記者會，表示要組律師團支援公民團體，這些行為，究竟是在幫助青年？還是在監視青年的言行？甚至，在此之前，包括李孝亮母親在內等人，多次呼籲這些青年不要成為國民黨高層的棋子，對照朱立倫自己宣稱「以罷制罷」，卻要年輕人承擔責任，格外諷刺。

韓瑩說，國民黨聲稱檢調辦案有差別待遇，但檢視數據，國民黨所主導罷免綠委的「不合格率」高達30.2%，這是系統性的造假，反觀公民團體自主進行的罷免行動，不合格率僅4.7%，兩相對照一目了然。

韓瑩指出，當聽到立委徐巧芯昨晚宣稱不必調查領銜人以外的人士的言論，印證國民黨似乎真的打算要把青年推入火坑，無獨有偶，今早國民黨花蓮縣黨部也聲稱要告發傅崐萁的罷團偽造文書，明顯只是在轉移焦點，淡化檢調偵辦中的死亡連署或偽造連署犯罪的嚴重性。

此外，韓瑩表示，針對近日共諜案頻傳，檢調皆刻正偵辦中，無不希望一網打盡，但民眾黨只會檢討受害者，徐巧芯等立委卻以「爆料」態度看待，無疑只是造成檢方辦案的困擾，呼籲國民黨及民眾黨立委，若真心反共、愛台灣，請不要再阻擋相關國安法案，並撤回所有親中法案，共同一致對外，展現決心抵抗敵人。