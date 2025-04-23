呂秋遠爆私生子官司！律師坦言「法院裁定很怪」：能這樣八卦？

▲呂秋遠陷私生子風波。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

記者周亭瑋／綜合報導

知名律師呂秋遠陷入私生子風波，外遇對象要求他認領被拒提告，台北地方法院則以「呂秋遠已經主動認領」為由駁回。對此，律師林智群直言，法院裁定很怪，感覺以這樣的方式處理，是抱持著修理、八卦的心態，不禁質疑「司法可以這樣八卦化嗎？」

林智群稍早在臉書表示，「某律師今天回應了，他說他單身，那他跟誰交往，是他的自由跟隱私，生小孩有認領，老來得子，是值得開心的事情，恭喜他。」

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不過，他也認為，法院的裁定很怪，「一般情況，家事案件的判決是不會上網的，就算是上網，也會把名字遮掉，寫『甲oo』、『呂oo』，不會寫出名字，況且某律師在這個案子裡面，不是律師，而是當事人，法院不應該把他名字寫出來的。」

林智群直言，這樣的處理方式，不無修理、八卦的心態，司法圈工作繁重，名律師八卦確實是工作的一點調劑，「但把他的名字寫出來，看起來一點也不專業，司法可以這樣八卦化嗎？」

對於私事被搬上檯面議論，呂秋遠22日深夜寫下長文發聲，強調自己沒有做錯事，並揚言「欺負我孩子的人，就等著收傳票。」

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