蔣萬安怒轟「違法非內政部長說了算」　綠議員拍桌回吼：狡辯幹什麼

▲台北市長蔣萬安赴民進黨團說明北市府重大法議案。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安17日赴北檢外聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，因該區為集遊禁制區，引發民進黨批評。蔣萬安今（23日）拜會台北市議會民進黨團，結果議員輪番質疑帶頭違法，蔣稱自己有告訴警察局長李西河「一切依法行政」，並拉高分貝嗆「是不是違法，不是你、內政部長說了算」等言論，使議員們動怒狂罵，王閔生更氣到拍桌「你在這邊狡辯幹什麼！」蔣萬安也為此不滿狂嗆聲，場面火爆。

蔣萬安23日中午12時30分赴民進黨團說明本府重大法議案，黨團總召陳慈慧開場時先表示，蔣萬安上周17日自稱市民身份到台北地檢署前集會，不但違反《集會遊行法》，還在禁制集會區帶頭違法，在這邊要鄭重提醒蔣萬安，「不管你怎麼想，你就是台北市長，你不可以也不可能選擇性迴避掉這身份，當你有政治需要的時候就說是市民，撇開市長責任，這對台北市民來講是一種災難、危險」。

陳慈慧認為，蔣萬安最近種種作為，都只剩下自己個人政治操作，「我相信你有你的考量，有你的政治盤算，但還是要提醒蔣萬安，整個民進黨團包括台北市民對你的質疑只會越來越多」。

而蔣萬安則回應，自己當天去是以市長身份，同時也是一個公民、3個孩子的父親，這講得非常清楚，而且到現場去也強調警察局同仁一切依法辦理、依法行政，「我自己的行為與相關責任，我個人承擔，這非常清楚」。

隨後進入各局處報告重大法議案及議員發言，台北市議員簡舒培、林延鳳提到有關對「生生喝鮮乳」的質疑，認為蔣萬安與教育局要求學校投放蔣個人的宣傳影片，甚至要做表回報給教育局，「有必要這樣嗎？如果這是為孩子好的政策，為什麼要行銷蔣萬安？」

另外，簡舒培也提及，市府針對重要法議案來民進黨團報告，這是市府跟議會很優良的傳統，不管最近市府在針對大罷免或政治議題上，民進黨團認為蔣萬安確實有不適任的地方，但他們還是認為市政優先，雖然對蔣在一些政治議題上的表現非常不以為然，認為是有損市長跟市府的形象，包括市長帶頭違法參加違法集會，且還表示支持違法等，儘管蔣萬安是國民黨黨員，但也別忘記自己是市長，以身作則這件事情很重要。

林延鳳也說，蔣萬安開場講4月17日是以個人、3寶爸身份參加，但「那你當場提倒閣，跟你是小孩父親這件事情，有什麼直接性關係？」且就她了解，蔣萬安從宣布要出席後，警察局和市府內部人仰馬翻，警察局得知蔣萬安要去感到驚訝，覺得市長怎麼能帶頭違法？但蔣萬安還是做了，儘管說是個人身份，但從宣布之後，有多少局處在跟蔣溝通此事？

林延鳳列舉，從警察局保安科到現場中正一分局，都在跟蔣萬安溝通，到底去現場要怎麼處理這件事，且一般個人會有這種待遇嗎？會等到蔣萬安講完話才舉牌嗎？所以不要講欺騙社會大眾的話，蔣萬安在此事上，於公於私都站不住腳。

針對綠質疑「生生喝鮮乳」議題，蔣萬安表示，這是為了孩子好，怎麼會是為個人宣傳？今天議員質疑為什麼讓孩子只喝到一次，但中央連讓孩子喝一次都不願意給。聽聞蔣萬安開槓民進黨中央政府，議員們開始大酸「你現在要戰中央嗎？」而蔣萬安則強調，自己是要把整個事情來龍去脈，包括到行政院會對院長卓榮泰的回應做報告。

關於417部分，蔣萬安稱，自己一開始就說是以市長身份，同樣也是中華民國國民、3個孩子父親，這樣的身份並不衝突，而且當天警察局同仁從媒體得知他要到場，大約晚上6時20分左右，警察局長李西河有致電給他，自己也表明「我會去」，並明確告訴李西河「一切依法行政」、「你就依法辦理」、「依法該怎麼做就怎麼做，就這麼簡單」，所以到場也說自己行為延伸的各項責任，自己個人來承擔。

此時，蔣萬安突然拉高分貝，強調「今天是不是違法，不是我說了算，也不是議員你們說了算，也不是內政部長說了算，是法律、警察局依法認定，依法辦理！」在場綠議員們立刻痛斥「講什麼啦！」，王閔生更是氣到拍桌痛罵「你在這邊狡辯幹什麼！」

蔣萬安大聲回嗆，「我們在說重大法議案啊！回歸重大法議案，我們願意說明，今天你們黨團要提什麼政治議題，抱歉，這不是我們，也不是黨團邀請我們目的。」王閔生持續痛罵，「那你就回答重大法議案就好了啊！」蔣萬安也暴怒回罵「那你們議員為什麼要提？」王閔生說，「我們講我們的，你講你的啊！」蔣稱「你們要我回應啊！」

王閔生認為，今天是蔣萬安來民進黨團，「尊重一點好不好？且今天不是我們邀請你，是你們要來說明的。」蔣萬安則說，「我們就是聚焦在實踐的重大法議案，那議員不要提什麼倒閣、帶頭違法。」面對雙方你一句我一句，造成現場氣氛火爆，只見坐在旁邊的副市長李四川趕快拉了一下蔣萬安的手，要蔣息怒。

但民進黨議員們仍狂罵「誰跟你提倒閣？」、「沒人提倒閣啊」，蔣萬安也跟著再罵「你看看！來！剛剛錄影全部放出來，說什麼為什麼我在政治議題上提倒閣這些。」而議員洪婉臻也喊話，「不是，你就不該帶頭違法啊！難道這是對的嗎？」蔣萬安則再回擊，「我說了，今天是不是違法，不是你說、我說，也不是內政部長說，而是警察局依法認定、依法處理」。

議員陳賢蔚直言，連警察局都說是違法集會了。蔣萬安回應，「你看，你們現在要談這些，是哪一個十大法議案的議題？」王閔生質疑，「剛剛沒提到嗎？剛剛在講『生生喝鮮乳』都是在跟你討論，你要回答這事情沒問題，但要回答政治議題時，希望你以市長高度，你到民進黨團就尊重一下給我們發言，如果你要這樣，那大家以後都是吵架，何必來呢？」