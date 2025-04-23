　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安怒轟「違法非內政部長說了算」　綠議員拍桌回吼：狡辯幹什麼

▲▼台北市長蔣萬安赴民進黨團說明北市府重大法議案。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安赴民進黨團說明北市府重大法議案。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安17日赴北檢外聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，因該區為集遊禁制區，引發民進黨批評。蔣萬安今（23日）拜會台北市議會民進黨團，結果議員輪番質疑帶頭違法，蔣稱自己有告訴警察局長李西河「一切依法行政」，並拉高分貝嗆「是不是違法，不是你、內政部長說了算」等言論，使議員們動怒狂罵，王閔生更氣到拍桌「你在這邊狡辯幹什麼！」蔣萬安也為此不滿狂嗆聲，場面火爆。

蔣萬安23日中午12時30分赴民進黨團說明本府重大法議案，黨團總召陳慈慧開場時先表示，蔣萬安上周17日自稱市民身份到台北地檢署前集會，不但違反《集會遊行法》，還在禁制集會區帶頭違法，在這邊要鄭重提醒蔣萬安，「不管你怎麼想，你就是台北市長，你不可以也不可能選擇性迴避掉這身份，當你有政治需要的時候就說是市民，撇開市長責任，這對台北市民來講是一種災難、危險」。

陳慈慧認為，蔣萬安最近種種作為，都只剩下自己個人政治操作，「我相信你有你的考量，有你的政治盤算，但還是要提醒蔣萬安，整個民進黨團包括台北市民對你的質疑只會越來越多」。

而蔣萬安則回應，自己當天去是以市長身份，同時也是一個公民、3個孩子的父親，這講得非常清楚，而且到現場去也強調警察局同仁一切依法辦理、依法行政，「我自己的行為與相關責任，我個人承擔，這非常清楚」。

隨後進入各局處報告重大法議案及議員發言，台北市議員簡舒培、林延鳳提到有關對「生生喝鮮乳」的質疑，認為蔣萬安與教育局要求學校投放蔣個人的宣傳影片，甚至要做表回報給教育局，「有必要這樣嗎？如果這是為孩子好的政策，為什麼要行銷蔣萬安？」

▲▼台北市長蔣萬安赴民進黨團說明北市府重大法議案。（圖／記者袁茵攝）

另外，簡舒培也提及，市府針對重要法議案來民進黨團報告，這是市府跟議會很優良的傳統，不管最近市府在針對大罷免或政治議題上，民進黨團認為蔣萬安確實有不適任的地方，但他們還是認為市政優先，雖然對蔣在一些政治議題上的表現非常不以為然，認為是有損市長跟市府的形象，包括市長帶頭違法參加違法集會，且還表示支持違法等，儘管蔣萬安是國民黨黨員，但也別忘記自己是市長，以身作則這件事情很重要。

林延鳳也說，蔣萬安開場講4月17日是以個人、3寶爸身份參加，但「那你當場提倒閣，跟你是小孩父親這件事情，有什麼直接性關係？」且就她了解，蔣萬安從宣布要出席後，警察局和市府內部人仰馬翻，警察局得知蔣萬安要去感到驚訝，覺得市長怎麼能帶頭違法？但蔣萬安還是做了，儘管說是個人身份，但從宣布之後，有多少局處在跟蔣溝通此事？

林延鳳列舉，從警察局保安科到現場中正一分局，都在跟蔣萬安溝通，到底去現場要怎麼處理這件事，且一般個人會有這種待遇嗎？會等到蔣萬安講完話才舉牌嗎？所以不要講欺騙社會大眾的話，蔣萬安在此事上，於公於私都站不住腳。

針對綠質疑「生生喝鮮乳」議題，蔣萬安表示，這是為了孩子好，怎麼會是為個人宣傳？今天議員質疑為什麼讓孩子只喝到一次，但中央連讓孩子喝一次都不願意給。聽聞蔣萬安開槓民進黨中央政府，議員們開始大酸「你現在要戰中央嗎？」而蔣萬安則強調，自己是要把整個事情來龍去脈，包括到行政院會對院長卓榮泰的回應做報告。

關於417部分，蔣萬安稱，自己一開始就說是以市長身份，同樣也是中華民國國民、3個孩子父親，這樣的身份並不衝突，而且當天警察局同仁從媒體得知他要到場，大約晚上6時20分左右，警察局長李西河有致電給他，自己也表明「我會去」，並明確告訴李西河「一切依法行政」、「你就依法辦理」、「依法該怎麼做就怎麼做，就這麼簡單」，所以到場也說自己行為延伸的各項責任，自己個人來承擔。

▲▼台北市長蔣萬安赴民進黨團說明北市府重大法議案。（圖／記者袁茵攝）

此時，蔣萬安突然拉高分貝，強調「今天是不是違法，不是我說了算，也不是議員你們說了算，也不是內政部長說了算，是法律、警察局依法認定，依法辦理！」在場綠議員們立刻痛斥「講什麼啦！」，王閔生更是氣到拍桌痛罵「你在這邊狡辯幹什麼！」

蔣萬安大聲回嗆，「我們在說重大法議案啊！回歸重大法議案，我們願意說明，今天你們黨團要提什麼政治議題，抱歉，這不是我們，也不是黨團邀請我們目的。」王閔生持續痛罵，「那你就回答重大法議案就好了啊！」蔣萬安也暴怒回罵「那你們議員為什麼要提？」王閔生說，「我們講我們的，你講你的啊！」蔣稱「你們要我回應啊！」

王閔生認為，今天是蔣萬安來民進黨團，「尊重一點好不好？且今天不是我們邀請你，是你們要來說明的。」蔣萬安則說，「我們就是聚焦在實踐的重大法議案，那議員不要提什麼倒閣、帶頭違法。」面對雙方你一句我一句，造成現場氣氛火爆，只見坐在旁邊的副市長李四川趕快拉了一下蔣萬安的手，要蔣息怒。

但民進黨議員們仍狂罵「誰跟你提倒閣？」、「沒人提倒閣啊」，蔣萬安也跟著再罵「你看看！來！剛剛錄影全部放出來，說什麼為什麼我在政治議題上提倒閣這些。」而議員洪婉臻也喊話，「不是，你就不該帶頭違法啊！難道這是對的嗎？」蔣萬安則再回擊，「我說了，今天是不是違法，不是你說、我說，也不是內政部長說，而是警察局依法認定、依法處理」。

議員陳賢蔚直言，連警察局都說是違法集會了。蔣萬安回應，「你看，你們現在要談這些，是哪一個十大法議案的議題？」王閔生質疑，「剛剛沒提到嗎？剛剛在講『生生喝鮮乳』都是在跟你討論，你要回答這事情沒問題，但要回答政治議題時，希望你以市長高度，你到民進黨團就尊重一下給我們發言，如果你要這樣，那大家以後都是吵架，何必來呢？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恭喜！熊仔宣布結婚當爸　甜娶「鄉民女神」
曾幫高凌風、豬哥亮　縱貫線教父「北港黑松」過世
快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」　直球回應了
癌末女「自撞昏迷」愛犬當場亡！　友嘆：該如何告訴她
場面火爆！蔣萬安怒轟「違法非內政部長說了算」　議員拍桌回吼
呂秋遠捲「私生子」官司！　女方5點聲明回應
色情主播控遭3男性侵！　影片脫口「上癮了」吞敗
李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」　牙齒也掉了…慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「至少5萬人報名26號集結凱道」　國民黨：才不像青鳥只會亂喊

支持盧秀燕選國民黨主席？蔣萬安笑2聲「哈哈」　再提426凱道遊行

綠中常會播大罷免催連署片「為台灣留名」　賴清德一句話評價

蔣萬安怒轟「違法非內政部長說了算」　綠議員拍桌回吼：狡辯幹什麼

文化部被抓到故意不送預算解凍案！　藍轟：把公務預算變政治肉票

賴清德：第一階段對美談判順利　「政府一定會全力保障國內產業」

賴清德派「耶路撒冷聖墓騎士」弔唁方濟各　陳建仁7度訪梵一次看

快訊／賴清德指派陳建仁任總統特使　出席方濟各喪禮

不知聯合國詐騙報告！被問在忙啥？　鄭銘謙：我在忙立法院答詢

暗嗆趙少康「計較恩怨非藍支持者」　朱立倫：多數藍委反對倒閣

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷

「至少5萬人報名26號集結凱道」　國民黨：才不像青鳥只會亂喊

支持盧秀燕選國民黨主席？蔣萬安笑2聲「哈哈」　再提426凱道遊行

綠中常會播大罷免催連署片「為台灣留名」　賴清德一句話評價

蔣萬安怒轟「違法非內政部長說了算」　綠議員拍桌回吼：狡辯幹什麼

文化部被抓到故意不送預算解凍案！　藍轟：把公務預算變政治肉票

賴清德：第一階段對美談判順利　「政府一定會全力保障國內產業」

賴清德派「耶路撒冷聖墓騎士」弔唁方濟各　陳建仁7度訪梵一次看

快訊／賴清德指派陳建仁任總統特使　出席方濟各喪禮

不知聯合國詐騙報告！被問在忙啥？　鄭銘謙：我在忙立法院答詢

暗嗆趙少康「計較恩怨非藍支持者」　朱立倫：多數藍委反對倒閣

方濟各「遺產只剩100美元」！拒領教宗19萬月薪　住神父宿舍

台南惡匪拒絕攔檢！天后宮前撞翻警車跑了　台南警全面追緝

Jisoo手上的粉紅印花球買得到了！掛包包、褲子後面簡直帥翻

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

派狙擊手射殺700隻無尾熊！　澳政府稱「幫牠們解脫」惹眾怒

川普要降對陸關稅　陸外交部：不願打也不怕打

「跟我在一起吧」迷戀永和飯糰店闆娘　男涉跟騷+違反保護令慘了

最懶得走路的人！他連偷2機車代步被逮　走出地檢署再偷2台趴走

吊扇大廠昶瑞積極搶攻無人機市場　預計5月掛牌上櫃

「至少5萬人報名26號集結凱道」　國民黨：才不像青鳥只會亂喊

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

政治熱門新聞

藍營一姐點頭上凱道　逾65台遊覽車集結北上「總數無上限」

台中「菩薩議員」林張久美離世！享壽83歲

網傳陳菊死訊　高醫火速澄清：非事實

426遊行「時薪200徵走路工」　她酸：造勢還要花錢聘臨演充面子

「昔被老K迫害，今被綠營出征」　陳水扁感嘆：不知今夕是何年

外交部還原空白護照短缺真相　解析只採購180萬本原因、成本計算

國民黨大罷免犯4錯　蔡正元：中民進黨鬼計

亂傳陳菊死訊　女碩士道歉：花媽對不起

即／盧秀燕426上凱道　籲中央顧人民、顧百姓

小草瘋傳「賴清德、蕭美琴親密接觸」深偽片　刑事警察局介入調查

蔣轟違法非內政部說了算　綠議員拍桌回吼

快訊／賴清德指派陳建仁任總統特使　出席方濟各喪禮

點3原因讓「陳水扁演講」遭出征　游盈隆：刺中青鳥的玻璃心

白委質詢引「中共法律」批卓揆不守法　綠：有這種立委還需要敵人？

更多熱門

相關新聞

挺盧秀燕選黨主席？蔣萬安：哈哈

挺盧秀燕選黨主席？蔣萬安：哈哈

國民黨主席朱立倫號召26日上凱道「戰獨裁」，台中市長盧秀燕今（23日）鬆口「我願意挺身而出」，但卻未回應競選黨主席議題，一旁的苗栗縣長鍾東錦則稱，包括他和九成藍營正副議長，都支持盧競選黨主席。被問到支不支持盧秀燕選黨主席？台北市長蔣萬安僅笑了2聲「哈哈」，並喊話希望所有民眾在426站出來，將民主還給台灣。

暗嗆趙少康？　朱立倫：多數藍委反對倒閣

暗嗆趙少康？　朱立倫：多數藍委反對倒閣

聲援陳水扁！　王世堅：很多民眾也認同只是沒說出來

聲援陳水扁！　王世堅：很多民眾也認同只是沒說出來

417國民黨圍北檢警執法「精心設計」？　警政署：純粹北市警處理

417國民黨圍北檢警執法「精心設計」？　警政署：純粹北市警處理

立委提修法要警察管黃牛　內政部不建議修正

立委提修法要警察管黃牛　內政部不建議修正

關鍵字：

北市台北市台北市議會民進黨蔣萬安內政部

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

女副理偷吃人夫「懷孕墮胎」！獸醫妻氣瘋

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面